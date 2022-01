Raul Bova, l’ex moglie ha ritrovato l’amore | Scopriamo chi è il nuovo compagno di Chiara

Tra Chiara Giordano e Raoul Bova c’è stata una delle storie d’amore che ha fatto sognare tutti i fan per oltre dieci anni, ma ecco il nuovo amore dell’attrice.

Nuova esperienza televisiva per Chiara Giordano, famosa per aver sceneggiato “La bella società” nel 2009, prodotto sempre nello stesso anno il film “Sbirri“, ispirato alla storia del giornalista Fabrizio Gatti.

Nel 2011 invece si lancia nella produzione di “Come un Delfino”, la serie Mediaset che ha come protagonista il suo ex marito Raoul Bova.

Chi è Chiara Giordano

L’attrice nasce a Roma nel 1973. Sua madre, Annamaria Bernardini De Pace, lavora come avvocata divorzista, mentre suo papà Francesco, scomparso nel 2015, aveva alle spalla una lunga carriera da professore di Storia del Diritto Romano. Chiara ricorda suo padre come un uomo molto colto, che le ha insegnato molto nel corso della sua vita.

Mentre la madre viene descritta come una donna molto ansiosa e protettiva. Poi ricorda un aneddoto che coinvolge anche la sorella Francesca. Chiara Giordano infatti ricorda con un sorriso di quando da piccole andavano a fare il bagno al mare mentre la madre era eretta su uno scoglio che faceva la vedetta.

Chiara conclude i suoi studi ottenendo il massimo dei voti nella facoltà di Veterinaria. La 48enne però scopre troppo tardi che era allergica a tutti animali. L’attrice ricorda di aver fatto questa scoperta mentre stava preparando il suo cinquantesimo esame. La donna però ha comunque voluto portare a termine il suo percorso universitario.

L’amore con Raoul Bova

La sua vita cambia radicalmente quando nel 1997, quando a 23 anni, incontra Roul Bova, appena uscito dalla relazione con la sua collega attrice Romina Mondello. La donna dichiara che fra i due ci fu un amore immediato, che colpì entrambi come un fulmine.

L’attrice infatti era già da tempo una grande fan dell’attore, ma mai si sarebbe aspettata di conoscerlo e di sposarsi con lui nel 2000. Dal loro amore sono nati i figli Alessandro Leon e Francesco. Dopo 13 anni, però, la coppia prende strade diverse.

Il nuovo amore per Chiara

Da poco Chiara ha ritrovato un nuovo amore nel mondo della danza. Il suo nome è Andrea Evangelista e lavora come ballerino e coreografo. I due si sono conosciuti in una gara di ballo, e lo ha trovato subito simpatico. La donna inoltre dichiara che al contrario degli uomini con cui era stata, Evangelista è molto solare.

Quando si sono conosciuti però Giordano racconta di non essere stata ancora pronta per intraprendere una relazione seria. I due si sono, poi, incontrati di nuovo lo scorso anno sul set di “Dottoressa Giordy”, era decisa a costruire qualcosa di felice. In quel periodo infatti Chiara Giordano aveva trovato la sua strada professionale, dunque poteva sistemare anche quella privata.

Nonostante il suo compagno abbia quindici anni in meno di lei, Chiara lo vive serenamente, affermando che la differenza di età non è un problema. Quando l’ha incontrato infatti non sapeva quanti anni avesse “perché quando balli, comunichi con altro: sono le energie che si incontrano”, ha dichiarato Giordano.