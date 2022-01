Raz Degan: Paola Barale è solo un ricordo | Ecco la nuova giovane e bella fidanzata

Nonostante la tenga riservata, in un recente evento pubblico il bel modello israeliano ha mostrato la sua nuova fiamma

Un sex symbol, soprattutto tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Poi un periodo di appannamento. Ma oggi, all’età di 53 anni, Raz Degan continua a mantenere il suo fascino di bello e dannato. Tanto da potersi permettere una fidanzata più giovane e, ovviamente bellissima.

Anche Paola Barale ha vissuto il massimo della propria carriera televisiva tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Proprio in quel periodo, la bionda showgirl conosce Raz Degan, modello e attore israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura. Questa volta definitiva.

La fine del rapporto coincide anche con il leggero declino della carriera di Raz Degan. Lui che, da attore, ha recitato, con un ruolo non secondario, anche nel kolossal “Alexander”, diretto da Oliver Stone con Colin Farrell.

La nuova fidanzata

Quello l’apice della carriera, in realtà dipanatasi soprattutto in Italia, dove il bel Raz ha svolto sia l’attività di modello, sia quella di attore. Tra i suoi lavori italiani, ricordiamo: “Squillo” (1996), regia di Carlo Vanzina, il fantasy televisivo “Sorellina e il principe del sogno” (1996), “Coppia omicida” (1998), diretto da Claudio Fragasso, la miniserie tv “Le ragazze di piazza di Spagna”, diretta da José María Sánchez, “Giravolte” (2001), regia di Carola Spadoni, “Centochiodi” (2007), regia di Ermanno Olmi.

Oggi, comunque, i suoi pensieri sembrano più rivolti alla vita personale e privata, che non a quella lavorativa. E’ infatti molto innamorato della sua nuova fidanzata. Di lei non sappiamo molto, se non che si chiama Stuart. Anche in una recente intervista, Raz Degan non ha aggiunto molto di più, se non manifestando il proprio sentimento profondo.

Segno, inequivocabile, che per bel modello israeliano si tratta di una storia seria, da tutelare e da tenere riservata. Una eccezione, il Red Carpet della festa del cinema di Roma, quando i due mano sono apparsi mano nella mano. Per adesso non possiamo che notare che Stuart è certamente una bellissima donna e che stava benissimo con il suo abito di colore rosso.

Qualora dovessimo avere ulteriori notizie, non mancheremo di comunicarvele.