Selvaggia Lucarelli e Morgan, ecco il vero motivo di tanto astio tra i due.. c’è molto di più da sapere

Selvaggia Lucarelli e il cantante Morgan sono amici di vecchia data. Ecco il motivo delle tante diatribe…

Nell’ultimo periodo, Selvaggia Lucarelli e Marco Castoldi, in arte Morgan, sono stati al centro della cronaca televisiva per la loro presenza al programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.

La prima nelle solite e abituali vesti di giudice, il secondo in quelle di ballerino in coppia con l’insegnante Alessandra Tripoli. La giornalista e l’ex Bluvertigo sono spesso andati allo scontro e al culmine delle loro liti, Morgan ha accusato la Lucarelli di non avere le competenze per giudicare le sue prove di danza. Il diverbio si sarebbe poi trasferito dietro le quinte, con la giornalista e scrittrice che la sarebbe presa tantissimo per le parole del cantante.

Per mettere fine alla diatriba, attraverso i suoi social il musicista aveva anche invitato la donna a ballare insieme un valzer. Richiesta però rispedita al mittente per il regolamento che prevede che un giudice non può esibirsi con un concorrente.

Selvaggia Lucarelli e Morgan, la verità sul loro presunto flirt

Il clima teso si sarebbe però stemperato, ma dietro agli animi accesi e alle critiche ci sarebbe di più. Ovvero una storia d’amore, un flirt, proprio tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Infatti, oltre che con l’ex giudice di X Factor, nel corso degli anni la giornalista ha avuto diversi scontri anche con Asia Argento; ex moglie di Marco Castoldi con cui ha avuto anche una figlia.

E proprio il passato amoroso tra la scrittrice e Morgan, avrebbe scatenato le antipatie tra le due donne.

E a raccontare questo retroscena è stato Guillermo Mariotto, altro giudice di Ballando con le Stelle, in una intervista a Diva e Donna parlando proprio dei litigi tra la Lucarelli e la figlia del regista horror: “Una diatriba tra due donne che hanno condiviso un uomo. Morgan. Anche se poi, a sentire Selvaggia, è stato un capriccetto. Lei è fatta così, è del Leone, deve vincere a tutti i costi. Non molla finché non vede l’avversario al tappeto. Tanto ego. Non a caso sta con un ragazzo di cinque anni più giovane”.

Il bacio tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

E il settimanale Chi ha anche pubblicato alcuni scatti del passato che ritraggono Morgan e la Lucarelli insieme. E tra la foto ecco comparire anche quella di un bacio, a testimonianza della veridicità del flirt tra i due. E secondo le voci del gossip, il cantante avrebbe conquistato la giornalista con un solo sms dopo averla conosciuta.