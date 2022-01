Arianna David, ex Miss Italia, svela la drammatica verità sul suo passato | “Sono stata malata di..”

Intervenuta nel corso di “Mattino Cinque”, l’ex reginetta di Salsomaggiore ha spiazzato tutti con un racconto inaspettato

Come tantissime, bellissime, donne della moda, della televisione, dello spettacoo, anche l’ex Miss Italia, Arianna David, ha un passato di grande sofferenza. L’ex modella, oggi 48enne, ha raccontato la propria storia, la propria battaglia con un male complicato e subdolo, nel corso di una toccante intervista. Oggi vi proponiamo quel racconto, sicuri che non vi lascerà indifferenti.

Termina a 18 anni gli studi artistici, diplomandosi con il massimo dei voti. Per lei l’esordio nel mondo della televisione e della moda, però, non è il concorso di Salsomaggiore. Già prima, infatti, posa per alcune riviste e partecipa al “Grande gioco dell’oca”. Ovviamente, però, la grande notorietà arriva con la vittoria di Miss Italia. Siamo nel 1993. Da quel successo, Arianna David partecipa in rappresentanza dell’Italia a Miss Universo 1994 dove si classifica settima.

La strada verso il successo è ormai imboccata a grande velocità. E, infatti, Arianna David si divide tra la televisione e la recitazione. Gira alcuni spot pubblicitari e la vediamo in “Le ragazze di Miss Italia”, per la regia di Dino Risi.

E’ comunque in televisione che la vediamo maggiormente. Conduce, già dagli anni ’90, diverse trasmissioni di successo, tra cui “Un disco per l’estate”, “Diretta gol”, e, attualmente, “Storie italiane”. Negli ultimi anni ha partecipato a due edizioni de “L’isola dei famosi”, senza però ottenere la vittoria.

La malattia affrontata da sola

Nella vita di Arianna David, però, non solo successi prestigiosi e presenze in televisione. Anche una bellissima donna come l’ex reginetta di Salsomaggiore, infatti, ha nel proprio percorso, nel proprio passato, qualche tappa dolorosa. E recentemente ha raccontato la sua sofferenza nel corso di un’intervista. Una malattia subdola, che ci tocca ulteriormente per le modalità con cui Arianna l’ha affrontata.

Intervenuta nel corso di “Mattino Cinque”, infatti, l’ex Miss Italia ha spiazzato tutti con un racconto inaspettato. Intervistata da Federica Panicucci, ha dichiarato di aver sofferto in passato di anoressia. Una malattia subdola, che colpisce soprattutto le donne e molto spesso le donne che si muovono nel mondo della moda. Dove la magrezza è un concetto abusato e sopravvalutato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arianna David, l’ex Miss Italia gela il pubblico a “Domenica Live”: ..ho vissuto nel terrore per 3 anni..

Se, già di per sé, la malattia spaventa, dal racconto di Arianna David emerge anche la prostrazione psicologica del dover affrontare, di fatto, da sola, questo male che può sempre riproporsi. Nel corso della stessa intervista, infatti, Arianna David ha raccontato di aver superato la malattia, ma di aver sempre e comunque un rapporto non idilliaco con il cibo.

Noi, ovviamente, le auguriamo tutto il bene del mondo.