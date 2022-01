Benedetta Rossi, si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico | Ecco come sta oggi

Benedetta Rossi sta lasciando tutti con il fiato sospeso. La blogger marchigiana sta aggiornando ripetutamente i fan su Instagram

Sono ore di grande preoccupazione e trepidazione per Benedetta Rossi. La 49enne blogger e conduttrice, infatti, ha appena aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Ma è tuttora tutto molto incerto e i followers di Benedetta seguono la situazione con grande trasporto, perché ciò che sta accadendo sembra molto serio.

Blogger, scrittrice e conduttrice, Benedetta è infatti molto apprezzata dal pubblico. Pensate che all’aprile 2021, rispetto al totale delle pubblicazioni, sono più di un milione le copie dei suoi libri vendute. Laureata in Biologia, una grande passione per la cucina fin da piccola, che le ha fatto iniziare anche la carriera da cuoca. Negli anni, anche l’attività di imprenditrice nel settore agricolo.

L’8 gennaio 2011 apre un canale dal nome Fatto in casa da Benedetta sulla piattaforma YouTube dove carica le preparazioni di alcune ricette. E’ l’inizio del suo grande successo, soprattutto per le vaste porzioni di pubblico. Nel 2016 pubblica il suo primo libro di ricette dal titolo Fatto in casa da Benedetta per Mondadori Electa, che risulta essere la pubblicazione di settore maggiormente venduta dell’anno con quasi 100 mila copie vendute.

“Fatto in casa per voi”, quindi, diventa anche un programma televisivo in onda in contemporanea su Food Network e Real Time. Siamo nel 2018. Ha all’attivo ben sei pubblicazioni, che sono state tutte grandissimi successi editoriali.

Nel 2021 ha anche ottenuto un importante riconoscimento da parte del MOIGE (MOvimento Italiano GEnitori).

La delicata operazione

Adesso, però, Benedetta Rossi sta lasciando tutti con il fiato sospeso. La blogger marchigiana, infatti, alcuni giorni fa, aveva comunicato ai suoi oltre 4 milioni di followers su Instagram di doversi sottoporre a un delicato intervento chirurgico alla schiena. La food blogger l’ aveva annunciata come un’operazione programmata da tempo, ma traspariva non poca preoccupazione per quanto doveva accadere.

In queste ore è stata ancora Benedetta ad aggiornare tutti circa l’operazione. Ancora una volta tramite Instagram, dove la vediamo con il pollice in su e un lieve sorriso, che ci rincuora un po’, dato che eravamo molto in pena: “È andata ! L’intervento è riuscito 🙏❤️ Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento” ha scritto nel messaggio di accompagnamento al post.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benedetta Rossi: ecco cosa faceva prima di diventare la più famosa food blogger

Da parte nostra, gli auguri di una rapida guarigione per la bravissima Benedetta.