Miss Claudia, dal palco di “Avanti un altro” alla mensa dell’università.. come non l’avete mai vista

Mascherina e cappotto color cammello. Miss Claudia così non l’avete mai vista. E i fan vanno in estasi sempre e comunque

I suoi numerosissimi fan riescono a impazzire anche vedendola così. In tutt’altra veste rispetto agli abiti (spesso succinti) con cui la vediamo in televisione e sui social. Ma ormai Claudia Ruggeri, “Miss Claudia”, per tutti, è così famosa e apprezzata, che anche con mascherina e cappottino color cammello, riceve un numero spropositato di complimenti. Ma cosa sta facendo la bella Claudia in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram?

Non c’è suo post Instagram che non faccia il pieno di like e interazioni. Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, è ormai uno dei personaggi televisivi e social più apprezzati. Per la sua bellezza e per la sua simpatia. In ogni post raggiunge un successo enorme, non solo per la sua bellezza e per le sue forme mozzafiato, ma anche per la sua simpatia e la sua autoronia.

Diventa quindi famosissima grazie ad “Avanti un altro”. Poi la sua iperattività sui social fa il resto. E spesso Miss Claudia non disdegna foto in bikini o in intimo. Con i followers che vanno in visibilio.

Tutti la conosciamo grazie ad “Avanti un altro”, la fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

All’università

Di anni, Miss Claudia ne ha 38 ed è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis, Marco Bruganelli. Fratello, ovviamente, dell’ormai famosissima Sonia Bruganelli. In televisione dal 2004, prima con “Domenica In” e poi con “Ciao Darwin”. Viene notata anche da Piero Chiambretti, con il suo “Chiambretti c’è”.

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Claudia Ruggeri spesso e volentieri mostra non solo aspetti della sua vita pubblica e professionale. Ma anche personale. Ed è esattamente questo il caso di uno degli ultimi post pubblicati sul social network. Dove la bella soubrette indossa mascherina e cappotto.

Ma dove si trova? Ce lo dice lei stessa, sia geolocalizzandosi, sia scrivendo la didascalia del post: “Quando sei nel turbinio degli esami e la mensa dell’Università diventa il tuo rifugio”.

Insomma, tempo di esami universitari per la bella Claudia Ruggeri. Ma tanto, lei riscuote successo sempre e ovunque. E siamo certi che l’università non farà eccezione.