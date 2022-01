Nicola Savino, sapete chi è la moglie? Non lo lascia mai da solo: nemmeno dietro le quinte

Nicola Savino è uno dei conduttori più apprezzati dalle nuove generazioni anche se, sulla sua vita privata è davvero molto riservato e si conosce davvero poco.

Nicola Savino, partito dalla radio, è arrivato a farsi apprezzare dal grande pubblico televisivo. Ma, come spesso capita, è abbastanza schivo riguardo alla sua vita privata.

Da Radio Deejay destinazione successo

Nato a Lucca di passaggio, da padre foggiano e mamma calabrese, Nicola (essendo foggiano da pronunciare con la “o” chiusa) cresce a San Donato, vicino Milano, dove il papà lavora come ingegnere all’Eni.

Comincia nelle radio locali per poi tentare il salto nei grandi network. Si propone a Radio Deejay e, con sua grande sorpresa, viene assunto, ma non come dj, bensì come regista. Una delle prime trasmissioni che gli vengono affidate è W Radio Deejay condotta dall’allora coppia d’oro degli ascolti in radio, Fiorello e Marco Baldini.

Per caso, Linus, il conduttore di Deejay chiama Italia, si inventa un siparietto con il cosiddetto uomo della strada, che in realtà è Savino che esprime opinioni sui fatti del giorno. Da piccole e saltuarie incursioni, grazie al successo riscontrato, i suoi interventi entreranno a far parte di diritto del programma, diventando un appuntamento fisso.

Da qui comincerà a condurre le sue prime trasmissioni radio come Rio, sempre su Radio Deejay.

In televisione comincia come autore, sue creature sono: Le iene, Quelli che il calcio durante la conduzione di Simona Ventura, per poi sostituirla come conduttore. Da allora si sono moltiplicate le trasmissioni che lo hanno visto conduttore: Sformat, Colorado, Matricole & Meteore, L’isola dei famosi, DopoFestival, Le iene, fino a Back to School, il programma di Italia Uno in cui personaggi famosi devono cimentarsi con insegnanti bambini a rispondere a domande di livello di scuola primaria. Gli strafalcioni fioccano…

Un uomo molto riservato

Nonostante sia tutta la vita che Nicola è sotto i riflettori, riguardo la sua vita privata è sempre stato estremamente riservato.

Dal 2009 è sposato con Manuela Suma, di dieci anni più giovane, anche se in precedenza il conduttore era già stato sposato con una donna le cui generalità sono avvolte nel mistero. La rottura di questo legame aveva fatto soffrire profondamente il dj.

Nicola e Manuela si sono incontrati durante uno shooting fotografico nei primi anni dei Duemila. Seppur anche lei lavori nell’ambito dello spettacolo, non è un volto noto, in quanto la sua attività si svolge dietro le quinte. È un’apprezzata costumista e da poco ha anche lanciato una sua linea di costumi.

I due sono anche genitori di una bambina, Matilda, che ora ha dodici anni.

Qualche tempo fa si era parlato di una crisi tra i due, che ora pare completamente superata, come testimoniano le foto sui loro social.