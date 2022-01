Alessandro Borghese: l’amore vero non ha bisogno di filtri – FOTO

Molto attivo sui social ed esattamente sul proprio profilo Instagram ha recentemente postato alcune foto, la cui didascalia è emblematica

Molto più che un semplice chef. Conduttore, ma anche icona di stile. Con i suoi occhiali, i suoi capelli lunghi, le sue giacche e i suoi cappelli particolari. Negli ultimi anni Alessandro Borghese è diventato uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Oggi 45enne, ha deciso di mostrarsi su Instagram senza filtri, con ciò che ama di più al mondo.

Sul finire del 2017 Borghese apre il suo primo ristorante a Milano, il ristorante Alessandro Borghese — Il lusso della semplicità. Il suo approdo in televisione risale al 2005 come conduttore del programma Cortesie per gli ospiti, prodotto da Magnolia. Nel 2012 fa una piccola apparizione in un episodio della sitcom televisiva Camera Café. Dal 2014 al 2016 è giudice del talent show culinario per bambini e ragazzi Junior MasterChef Italia, in onda su Sky Uno.

Dal 2015 conduce lo show di successo Alessandro Borghese – 4 ristoranti, in prima serata su Sky Uno. Nel 2021 inaugura un nuovo programma televisivo intitolato Piatto ricco, strategie in cucina con la collaborazione di Gennaro Esposito, noto chef stellato italiano. Nello stesso anno, conduce anche Game of Talents, uno show sui talenti a squadre capitanate da Frank Matano e Mara Maionchi.

Una lunga carriera televisiva, dunque a partire dal 2015 con “4 Ristoranti”. Che gli vale grande notorietà, anche con diverse pubblicità al suo attivo. Nel proliferare dei talent e reality show sulla cucina, il suo “4 Ristoranti” è certamente uno dei più grandi successi degli ultimi anni, anche perché ci mostra le bellezze, non solo culinarie, della nostra Italia.

“Amore senza filtri”

Ha da poco compiuto 45 anni, Alessandro Borghese. Nato a San Francisco e figlio della nota attrice Barbara Bouchet. Studia proprio negli States, prima di ritornare in Italia. Nel 2009 sposa Wilma, da cui ha due splendide bimbe, Alexandra e Arizona.

Molto attivo sui social ed esattamente sul proprio profilo Instagram ha recentemente postato alcune foto, la cui didascalia è emblematica: “Amore senza filtri! Love, no filter!”. La foto lo ritrae, sorridente, con gli occhi dell’amore, insieme alla biondissima e bellissima moglie Wilma.

Un rapporto molto vero, sincero e intenso, tra i due, che hanno voluto celebrare l’unione e mostrarla al mondo intero tramite i social. Proprio all’interno delle mura domestiche, nella loro Milano. Senza i griffati ed eccentrici abiti di scena di Alessandro, senza i trucchi tipici del genere femminile per Wilma. E sono assolutamente splendidi anche così!