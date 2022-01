Andrea Roncato, la moglie rivela: “all’inizio pensavo ci provasse con mia figlia …”

Tante le relazioni importanti che vedono i vip separarsi o in mezzo al gossip. Il discorso però cambia per qualcuno in particolare. Oppure no?

Andrea Roncato è un personaggio molto conosciuto. Ha dedicato la sua intera vita, nonché carriera, al mondo del cinema in qualità di attore. Un ruolo che, come vedremo, gli ha regalato non poche soddisfazioni nella sua storia.

Nato a Bologna il 7 marzo 1947, Roncato ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso della sua vita. Nel 1985 ebbe una breve storia con Moana Pozzi, che aveva conosciuto sul set del film I pompieri.

Nel 1997 si sposa con la conduttrice televisiva Stefania Orlando. I due però divorziano due anni dopo a causa della vita sregolata che conduceva l’attore. Nel 2017 si sposa nuovamente, stavolta con Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti.

Tornando alla sua carriera, comunque, Andrea Roncato prima di diventare un attore famoso si è laureato in giurisprudenza all’università di Bologna.

Negli anni a venire fa avanti ed indietro tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove partecipa a vari corsi di recitazione. Insieme a Gigi Sammarchi, presto dà vita a Gigi ed Andrea, una della coppie più conosciute del cinema italiano.

In seguito partecipa da solo in vari film di successo; ad esempio, i cinepanettoni natalizi dove affianca Christian De Sica e Massimo Boldi, Fantozzi subisce ancora e Rimini Rimini.

Ha avuto anche un’importante esperienza in una serie televisiva di spicco, tra il 2002 ed il 2008: Carabinieri.

Ha anche partecipato nel 2009 a Ballando con le stelle. Adesso, grazie al supporto di sua moglie, è un uomo felice. Anche se Nicole Moscariello in principio non era pienamente convinta dell’attore.

Nicole Moscariello ed i retroscena della sua storia con Andrea Roncato

Abbiamo parlato di Andrea Roncato, che fra carriera e vita privata può solo che essere fiero di quanto ha raccolto in tantissimi anni. Lui e sua moglie, Nicole Moscariello, lo scorso 29 settembre sono stati ospiti a Oggi è un altro giorno.

Hanno raccontato di come è andato il loro primo incontro. La donna ha rivelato che, secondo lei, fu molto divertente. Finita la cena, lui gli chiese di vedere un film insieme in camera sua.

Lei però – spiega – era contraria e lo fece attendere fino a sette mesi per un bacio. Roncato, al di là dei momenti divertenti, si è detto sicuro del fatto che entrambi hanno molte cose in comune, tra cui l’amore per gli animali.

Nicole, poi, ha svelato una sua grande preoccupazione. Era infatti preoccupata del possibile atteggiamento del marito con la figlia Giulia. Considerando la sua fama di latin lover, pensava arrivasse a provarci con la ragazza.

Tuttavia, le cose stavano diversamente come la figlia gli dimostrò ampiamente con il tempo che passava.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Riconoscete questa bimba in braccio a mamma e papà? Oggi è una super donna dello spettacolo

Ormai i due stanno insieme, tra fidanzamento e matrimonio, da oltre dieci anni. Difficile quindi avere preoccupazioni particolari, dopo così tante conferme di una storia d’amore vera e sincera più che mai.