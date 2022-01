Angelica Massera, fa ridere tutta Italia.. ora, però, rischia la vita | Ecco cosa gli è successo

Tra i nuovi comici italiani, Angelica Massera è stata una delle figure più simpatiche. Emersa quasi dal nulla, ha impersonato la ministra Azzolina facendoci divertire in un momento drammatico. Ora è lei a rischiare tutto.

In un mondo dello spettacolo spesso caratterizzato dalla volgarità più pecoreccia, Angelica Massera ha rappresentato un punto di luce. Le sue origini, la sua personalità, il tono della sua comicità, ne fanno un personaggio di cui c’era bisogno.

È nata a roma nel 1985 e appartiene dunque a quella generazione di comici che si è affacciata alla TV del nuovo millennio ancora quasi adoloscente. Quando arrivò sul teleschermo nel 2005, nello show “Sabato Italiano” condotto da Pippo Baudo, non aveva ancora compiuto vent’anni.

Angelica Massera: una showgirl dalla personalità poliedrica

Ma c’era molto dietro il sorriso con cui la ancora debuttante Angelica accompagnava le intemerate del Pippo nazionale, su e giù per i sabati pomeriggio con molte ore da riempire.

Angelica Massera ha nel sangue due passioni vere: una è la recitazione, l’altra meno ovvia per un’attrice, l’enologia. E ha studiato in entrambe le direzioni al massimo livello.

Per la recitazione, Angelica si è affidata a Deodato Dionisi, che l’ha formata in un lungo percorso attraverso i metodi Maisner e Stanislavskij, quelli su cui hanno sudato prima di lei divi di Hollywood come Marlon Brando, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Diane Keaton.

Si tratta di un metodo che ricerca l’identificazione e la profondità, la capacità di essere il proprio ruolo, prima ancora che recitarlo.

Non meno profonda è la passione di Angelica Massera per l’enologia. Mentre seguiva le orme delle divinità del cielo hollywoodiano, Angelica si interessava anche di quello che succede a terra, tra i filari delle vigne, fino ad arrivare al diploma di sommelier. La sua competenza nel campo talvolta si intuisce anche dalle “pillole divine” che alleggeriscono il suo profilo Instagram con piccoli viaggi nel mondo del vino.

Tutto questo c’è alle spalle di una donna che ha saputo farsi valere in TV, show dopo show (forse il più famoso “Striscia La Notizia”), in teatro. Ma che, soprattutto, lei stessa ha costruito dal suo canale Youtube, un punto di riferimento della comicità intelligente, apprezzato perfino dal Moige, che l’ha inserito nelle sue raccomandazioni.

Qui la Massera ha creato il personaggio di “Supercazzolina”, una trasparente allusione alla ministra dell’Istruzione Azzolina, entrando a fondo nel suo personaggio, e facendo uscire dal cuore dei suoi spettatori tante risate di cuore.

Angelica Massera ora rischia tutto

Ma Angelica Massera, con la sua personalità spontanea e trascinante non è fatta per stare ferma. E nelle sue molteplici attività talvolta rischia davvero grosso. Un esempio?

Eccolo: dalla sua pagina Instagram la vediamo procedere su una pista ghiacciata, indossando con chiara incertezza un paio di pattini. Un passatempo decisamente pericoloso per chi non abbia una pratica più che rodata, specialmente in mezzo a bimbi scatenati e mamme urlanti.

Angela è uscita illesa anche da questa terribile prova.Forse immedesimarsi in una provetta pattinatrice può averla aiutata. Il metodo Stanislavskij può venire utile anche per evitare il pronto soccorso.