C’è Posta Per Te, protagonista Luca Argentero | Travolto da un amore così speciale

Forte del successo di “DOC – Nelle tue mani” che sta ottenendo ascolti altissimi anche in questa stagione, Luca Argentero è stata la “sorpresa” che un uomo ha fatto alla moglie nella nuova puntata di “C’è posta per te”.

Ormai da anni “C’è posta per te” rappresenta uno dei programmi più seguiti in Tv grazie alla capacità di emozionare il pubblico con le storie che vengono raccontate. E anche in questa nuova stagione non sta facendo eccezione, soprattutto quando a intervenire sono alcuni tra i personaggi famosi più amati che rappresentano una “sorpresa” che chi si rivolge alla trasmissione fa a una persona cara. Un gesto semplice, ma allo stesso tempo efficace fatto per dimostrare gratitudine e attenzione anche nei momenti difficili che la vita ci mette davanti.

E questa volta in studio si è presentato uno degli attori del momento, Luca Argentero, che da poco è tornato a vestire i panni di Andrea Fanti, alias “DOC”, il protagonista della serie Rai che è tornato al lavoro dopo l’incidente in cui aveva perso ogni ricordo degli ultimi dodici anni della sua vita. Un giovane sulla sedia a rotelle si è così rivolto a Maria De Filippi e alla sua squadra per ringraziare la moglie per la dedizione che gli sta dimostrando da quando un incidente ha cambiato per sempre la sua vita.

Il grande amore che unisce Andrea e Stefania

Andrea e Stefania sono protagonisti di una fortissima storia d’amore, iniziata quasi per caso dopo un appuntamento sul Lago di Como e proseguita senza interruzioni nemmeno dopo che il ragazzo ha smesso di camminare in seguito a un incidente. Il giovane ha espresso da subito il suo amore alla donna della sua vita: “Oggi vorrei dirti davvero grazie, un grazie immenso, due anni è davvero cambiato tutto, tu però non sei cambiata, sei rimasta uguale e io sono davvero fortunato ad averti al mio fianco”.

Come da tradizione del programma, lui le ha scritto una lettera per spiegare meglio i suoi sentimenti e cosa lo abbia spinto a organizzare la sorpresa per lei: “Ero preoccupato del dolore che avrei potuto darti, avevo chiesto ai miei amici di prepararti. Come sei entrata in stanza in ospedale ti ho detto che non camminavo, sei scoppiata a piangere, hai detto la frase più bella che potessi dire “non preoccuparti amore noi abbiamo l’ascensore”, hai rincollato in un battibaleno la mia vita andata in frantumi. Mi hai dato la forza di non autocommiserarmi, maneggiare il presente, progettare il futuro, sei la mia meraviglia, il mio angelo, la donna che ho sposato e che mille altre volte risposerei”.

Le parole di Luca Argentero per la coppia

A quel punto è intervenuto Luca Argentero, l’attore preferito della donna. L’artista le ha fatto così alcuni regali, non solo il viaggio di nozze che non hanno potuto fare, ma anche un ciondolo di corallo, considerato un portafortuna.

Davvero dolcissime le parole dell’attore alla donna: “È un piacere perché so di essere testimone di qualcosa di speciale, non mi era mai successo di essere travolto da un amore così speciale. Sono rimasto molto colpito dalla lettera d’amore che ti ha scritto Andrea, è una grandissima verità, perché mi sembra che tutto quello che è successo non può spezzare questa fluidità. Ti ho portato un regalino, me l’ha dato un signore in sicilia, è un corno di corallo. Il corallo è un equilibratore degli opposti e questo aiuta a trovare un equilibrio, ci sono un po’ affezionato per questo te lo regalo”.



LEGGI ANCHE >>> Chi è Luca Argentero, carriera e curiosità sull’ospite di Verissimo

L’artista torinese non ha mancato di rivolgersi ad Andrea: “Mi hai fatto riflettere sul ruolo più difficile che è quello di padre. Per gli attori la sceneggiatura è la cosa più difficile, parole che dobbiamo imparare, ma anche emozioni che dobbiamo trasmettere, ti regalo questa puntata che si chiama “Padri”.