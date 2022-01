Christian Vieri, il Bobo nazionale protagonista della fashion padel week – VIDEO

Tralasciamo la camminata da guappo e il look improbabile. Ma, siamo certi, che sul campo da gioco Bobo saprà farsi valere

E’ la moda del momento. Ci giocano tutti. Attori, attrici, personaggi del mondo dello spettacolo, persino politici. E, ovviamente, ex sportivi. Che uniscono l’utile al dilettevole: sfidarsi tra ex vecchie glorie e tenersi in forma. E’ il padel. E, quando qualcosa è di moda, non può mancare lui, Christian Vieri, il Bobo nazionale. Eccolo in azione in una delle manifestazioni più importanti del mondo del padel.

Proprio lui che è stato uno dei più grandi bomber italiani degli ultimi 30 anni. Oggi 48enne, Bobo Vieri ha girato diverse squadre di calcio nel corso della sua carriera. E, ovunque, ha segnato caterve di gol. Con la nazionale italiana ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (Francia 1998 e Corea del Sud-Giappone 2002) e un Europeo (Portogallo 2004). Durante il campionato del mondo 2002 ha raggiunto il record italiano di marcature nei Mondiali detenuto da Paolo Rossi e Roberto Baggio, con 9 gol. Ha inoltre vinto l’Europeo 1994 con la selezione Under-21.

Il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 1999 per 90 miliardi di lire fu all’epoca un record nella storia del calciomercato. Ma Bobo Vieri ha girato diverse squadre. Non ha mai amato essere una “bandiera”, come è capitato a calciatori della sua generazione quali Paolo Maldini, Alessandro Del Piero o Francesco Totti.

La militanza più lunga, comunque, resta quella nei ranghi, dell’Inter, dove Vieri ha collezionato 144 presenze e ben 103 gol.

Bobo e il padel

Sempre attento alle mode e a tutto ciò che riguarda la bella vita. Tante le relazioni e i flirt attribuitigli. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione con l’ex velina Elisabetta Canalis. Tra il 2006 e il 2011, ha avuto una relazione con l’ex velina Melissa Satta. Il 18 marzo 2019 ha sposato l’ex velina Costanza Caracciolo, dalla quale ha avuto due figlie.

Ha anche avviato diverse attività imprenditoriali e lanciato alcuni brand di moda. Insomma, Bobo Vieri è sempre stato molto più di un semplice calciatore. E ora che ha smesso da circa 13 anni si diverte e si tiene in forma con il padel. La moda del momento: sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione delle due porte laterali di ingresso.

Ed eccolo alla Milan fashion padel week, come documenta egli stesso sul proprio seguitissimo profilo Instagram attraverso un breve video. Certo, tralasciamo la camminata da guappo e il look improbabile. Ma, siamo certi, che sul campo da gioco Bobo saprà farsi valere.