Dayane Mello, fa impazzire il web | Un filo al posto degli slip – VIDEO

La modella Dayane Mello sorprende i fan condividendo sui social una breve anteprima di una pubblicità di intimo che ha fatto impazzito i follower.

La modella brasiliana Dayane Cristina Mello è nota nel mondo dello spettacolo per aver partecipato al reality all’”Isola dei famosi”, “Pechino Express”. Recentemente invece è stata una delle protagoniste più chiacchierate del “Grande Fratello Vip”, nell’edizione del 2020.

Chi è Dayane Mello

La modella nasce in Brasile nel 1989. Il padre lavorava come membro dell’esercito brasiliano e stava spesso fuori casa in missione. Sua madre invece, come ha raccontato la stessa Dayane durante l’esperienza al Grande Fratello, non era contenta di essere nuovamente incinta. La mamma infatti aveva già il fratello Juliano con suo marito. La donna così quando ha scoperto la gravidanza voleva abortire.

La difficile infanzia della modella

La sua famiglia non aveva molti soldi, così la mamma per guadagnare qualche soldo extra vendeva il suo corpo. I due fratelli invece per aiutare l’economia familiare hanno commesso anche qualche piccolo furto. Quando la madre si è fidanzata con un nuovo uomo, ha iniziato a picchiare sia la figlia che il padre della piccola Dayane.

La madre allora se ne va di casa tornando a trovare i figli solo una volta alla settimana, così da quel momento la modella l’ha disconosciuta. La sua vita ha una svolta quando il suo padre biologico ritorna, mentre Dayane nel 2006 si trasferisce in Cile e inizia con i provini da modella. Grazie alla sua bellezza conquista il pubblico.

Della sua vita privata, oltre alla sua difficile infanzia, sappiamo che è stata fidanzata con l’attore e modello comasco Stefano Sala. Dal loro amore è nata la piccola Sofia Sala che oggi ha 7 anni. La scorsa primavere invece Dayane è stata paparazzata con un imprenditore casertano durante una vacanza.

Dayane Mello, da modella a imprenditrice

La modella ha annunciato l’incontro con i suoi fan a Verona il prossimo 4 febbraio. Dayane darà l’opportunità a coloro che hanno prenotato di conoscerla durante l’evento “LOVE DAY” proprio nella romanticissima Verona.

Oltre alla carriera da modella infatti Dayane ha recentemente lanciato la sua prima linea di bellezza dal nome: “DAY – DAYANE AND YOU” molto apprezzata dal pubblico. L’imprenditrice ha annunciato che sarà possibile acquistare i prodotti a partire dal giorno di San Valentino, il prossimo 14 febbraio.

Tra gli articoli più richiesti dai fan sono le sue maschere idratanti come quella al miele per il viso, e il profumo che l’infuencer ha chiamato “Goccia”, ed è stato lanciato questa estate.

Ecco il video che ha fatto impazzire il web

Le migliaia di fan della modella brasiliana sono impazziti quando nelle ultime ore sul suo profilo Instagram la modella ha pubblicato uno spezzone di uno spot di intimo. La 31enne aveva già annunciato questo shooting realizzato al Palazzo Albricci Peregrini nella città di Como.

Nello spot appare insieme alla modella Khady Gueye con un sexy intimo bianco. La Mello ha aggiunto come didascalia: “To be continued”, quindi si prevede che prossimamente sarà possibile vedere l’intero spot. Ecco il video: