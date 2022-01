Delia Duran, “l’ex o attuale marito” spara a zero sulla venezuelana | “E’ stata manipolata..”

Il Grande Fratello Vip ha dato la possibilità di conoscere persone molto influenti del mondo dello spettacolo. Una di queste è Delia Duran, di cui una persona che la conosce molto bene ha parlato di recente.

Delia Duran, non troppo tempo fa, ha fatto il suo debutto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma la storia della moglie di Alex Belli non inizia certo qui. Facciamo quindi un salto indietro nel passato per la bella venezuelana che nasce il 17 aprile 1988 a Mérida in Venezuela (appunto).

Di professione modella ed attrice, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Venezuela dove ha recitato per alcune telenovelas continuando anche a dedicarsi agli studi – ha frequentato corsi di marketing per futuri manager.

Ottiene parti importanti anche in Italia, principalmente in due fiction: Il bello delle donne e L’onore ed il rispetto.

Nel 2018 partecipa alla trasmissione di Piero Chiambretti La repubblica delle donne che andava in onda su Rete 4.

Nel 2019, insieme ad Alex Belli, partecipa al reality show Temptation Island Vip, che fu condotto da Alessia Marcuzzi.

Una carriera a dir poco soddisfacente per la modella ed attrice sudamericana; che però, prima di Alex Belli, ha avuto un’altra relazione davvero importante e mai terminata.

Delia Duran prima di Alex Belli: parla suo “marito”

Abbiamo parlato della carriera di Delia Duran, che può vantare davvero un curriculum di tutto rispetto ed una fama nata ben prima di approdare al Grande Fratello Vip.

Ed a proposito del suo passato, un uomo che la conosce molto bene è tornato a parlare di loro due. Parliamo dell’ex marito Marco Nerozzi che si è nuovamente espresso sulla relazione con l’attuale moglie di Alex Belli.

I due sarebbero incredibilmente ancora sposati. In effetti il loro divorzio non è mai stato formalizzato. Al settimanale Nuovo, l’uomo ha parlato di quella che è ancora “sua moglie”.

L’uomo ha spiegato che in un certo senso Delia ha raggiunto la fama in Italia grazie a lui, dato che mentre i due erano in vacanza a Miami un suo amico gli aveva fatto delle foto e lei aveva superato un provino che gli permise di recitare in ben tre fiction.

Per quanto riguarda il loro legame sentimentale, l’ex della Duran ha ammesso che sono sempre stati una coppia aperta; nonostante questo, fra loro due c’è sempre stato rispetto e sincerità.

Tutto quanto finì però quando Delia compì trent’anni. Contattò Alex Belli – secondo Nerozzi – perché voleva fare l’influencer ed andò così a Milano durante la settimana della moda. Al ritorno, lo lasciò.

L’ex marito di Delia ha espresso anche un’opinione sulla relazione con Belli, dicendo che secondo lui l’attrice è stata manipolata come ogni altra donna che l’ex star di Centovetrine ha avuto al suo fianco.