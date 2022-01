Elisabetta Gregoraci, sapete dell’ex fidanzato? L’ha conosciuto quando ancora era la sign.ra Briatore

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha avuto una storia con l’ormai ex fidanzato Francesco Bettuzzi. Ecco chi è.

Elisabetta Gregoraci, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, è tornata agli onori della cronaca per un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. I due, infatti, insieme al figlio Nathan Falco, hanno trascorso insieme il Capodanno e la stessa showgirl ha rivelato che tra loro due continua ad esserci un equilibrio che funziona.

La donna di Soverato e il noto imprenditore si sono sposati nel 2008 e si sono separati nel 2017 ma, quando la calabrese era nella casa del GF Vip, alcuni gossip hanno tirato in ballo un altro uomo nel mentre del matrimonio con Briatore. Si tratterebbe di Francesco Bettuzzi, un impresario che la Gregoraci ha conosciuto a Montecarlo nel 2014.

Le voci parlano di una storia tra i due durata dal 2014 al 2019, quindi a cavallo tra gli ultimi anni di relazione con il capo del Billionaire e il primo periodo dopo la rottura. Lo stesso Bettuzzi, però, nel corso di alcune ospitate al programma Live Non è la D’Urso ha confutato questa tesi rivelando di aver cominciato la storia con la Gregoraci nel 2017: “Nel 2017 mi chiamò per invitarmi a cena. E da lì, eravamo già abbastanza in sintonia. Mi parlò del suo matrimonio e del fatto che aveva intrapreso la via per la separazione e da quel momento abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente”.

Francesco Bettuzzi, chi è l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Ma chi è Francesco Bettuzzi? L’imprenditore nasce a Parma nel 1978 e comincia a lavorare come pilota di aerei per la compagnia Neos Spa prima di diventare CEO presso la Pure Herbal, azienda di cosmetici che ha visto proprio Elisabetta Gregoraci come una delle testimonial per i loro prodotti.

Il parmigiano, come si può notare dai suoi profili social, è un grande appassionato di sport acquatici; dal surf fino alle immersioni. La storia con la showgirl è durata circa tre anni, dal 2017 al 2020 ed è finita perché l’amore era venuto a mancare come dichiarato dallo stesso Bettuzzi: “Quando viene a mancare l’amore non si può andare avanti. L’ho sentita un’ultima volta e poi l’ho bloccata. Ha bisogno d’amore. Io l’ho amata. E penso che la cosa sia stata reciproca”.

A confermare il loro forte legame di quegli anni, anche un tatuaggio sul polso della Gregoraci con scritto 11 aprile. “Quella data è importante perché è il giorno in cui ci siamo conosciuti. Allora era sposata”, ha dichiarato Bettuzzi negli studi di Barbara D’Urso.