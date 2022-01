Fabrizio Corona, sapete che ha due fratelli? Con uno dei due, però, il rapporto è complicato

Fabrizio Corona è un personaggio davvero di spicco, e nel bene o nel male lo ha sempre dimostrato. Ma non tutti sono come lui, a partire da alcuni membri della sua famiglia.

Fabrizio Corona è difficile che sia sconosciuto, anche solo per poche persone in tutta Italia. Celebre personaggio televisivo e non solo, è famoso per aver avuto diverse relazioni con donne tanto belle quanto famose come Nina Moric e Belen Rodriguez.

Non è stata però tutta rosa e fiori la vita e carriera di Corona. Nato a Catania in Sicilia il 29 marzo 1974, ex partner ed amministratore di Corona’s – un’agenzia fotografica di Milano – negli anni è stato coinvolto più volte in diversi processi giudiziari, tra i quali spicca l’inchiesta Vallettopoli.

Nel 2015 è stato condannato dalla cassazione a 13 anni e due mesi di reclusione per più reati commessi negli anni.

Dal 2019 è agli arresti domiciliari per motivazioni terapeutiche. Nel 2021 è tornato in galera, per poi lasciarla ad aprile dello stesso anno e tornare ai domiciliari. Una situazione quindi tutto tranne che invidiabile.

Tuttavia, Corona sta cercando di rialzarsi nella maniera migliore possibile tentando di lasciarsi tutti i suoi errori e momenti delicati alle spalle. Ed a proposito dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, chissà se sapete che ha due fratelli.

Fabrizio Corona, chi sono i suoi due fratelli Federico e Francesco

Sappiamo davvero tantissimo, se non tutto, sulla vita privata e pubblica di Fabrizio Corona. Ma forse non tutti sono a conoscenza che l’uomo ha due fratelli, Federico e Francesco.

Anche se non sono famosi quanto lui, dato che hanno sempre preferito non uscire allo scoperto rispetto al ben più noto fratello.

Federico, più piccolo di 14 anni, ha seguito le orme del padre Vittorio lavorando come giornalista in diverse testate di rilievo come Il fatto quotidiano e Sport Mediaset.

Ha pure diretto insieme a Fabrizio un magazine dedicato al gossip, Lover. Della sua vita privata, se non qualche rumors, si sa davvero poco se non nulla.

Per quanto riguarda Francesco, è il fratello più grande e pure di lui sappiamo davvero poco.

Il rapporto con Fabrizio però è risaputo che sia complicato. Pare che quest’ultimo abbia espresso parole molto forti nei suoi confronti sostenendo di avere poco in comune con lui.

Il mestiere di Francesco è quello di video maker. Per il resto, la sua vita privata è caratterizzata da un silenzio totale. Ve lo avevamo detto che erano molto meno conosciuti di Fabrizio Corona, no?