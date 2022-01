Jasmine Carrisi, stravolge completamente il suo look | Apprezzatissima sui social – FOTO

Jasmine Carrisi, nota per essere la figlia dei cantanti Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, cambia look drasticamente, ecco com’è oggi. La più piccola di casa Carrisi è Jasmine Carrisi, avuta dall’amore con la sua ex moglie Loredana Lecciso. La causa del divorzio sarebbe il carattere difficile di Lecciso, che non ha mai reso facile la vita di coppia, ha affermato il cantautore pugliese. Nonostante la separazione però la showgirl prova ancora molto affetto per il Carrisi, e ha un bel rapporto con i suoi figli. La ragazza infatti ha un fratello più piccolo, Al Bano Junior, detto Bido.

Jasmine ha un viso angelico, con dei lineamenti morbidi e degli occhi di ghiaccio incantevoli che rispecchiano quelli di sua madre Loredana. La 21enne infatti è fisicamente identica a sua madre, mentre suo padre le ha trasmesso il talento nel canto. Così Jasmine ha provato la carriera artistica.

Chi è Jasmine Carrisi

L’artista originaria di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi il 15 giugno 2001. La fama dei genitori ha portato Jasmine ad essere esposta subito nel mondo dei media. La ragazza ha stupito tutti quando per la prima volta è comparsa sul red carpet a Venezia nel 2018.

La carriera

Come cantante Jasmine ha recentemente pubblicato il suo primo brano “Ego”, totalmente differente dallo stile musicale però del padre. L’ultimo singolo invece si chiama “Calamite“, ed è uscito per la scorsa estate. Il suo sogno però è quello di realizzare e pubblicare un intero album musicale.

Mentre a soli 17 anni è comparsa al cinema nel film “ La dama e l’ermellino”. L’artista è stata anche ospite ad alcuni talk show come “Non è la D’Urso” nel 2019 con Barbara D’Urso e sempre nello stesso anno è stata ospite a Domenica Live con sua madre Loredana .

Nel 2020 partecipa in coppia con Abano come giudice di “ The Voice Senior” , nella prima edizione del programma in cui i protagonisti sono tutti over 60. Accanto a Jasmine in questa esperienza ci sono stati anche Clementino , Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

La grande delusione di Albano

La prima esperienza televisiva della piccola Carrisi termina nel 2020. La produzione del programma di Rai1 infatti non ha rinnovato la coppia per l’anno seguente.

La scelta di “The Voice Senior” però ha deluso profondamente il cantante di Cellino. Albano infatti ha affermato che gli sarebbe piaciuto continuare l’esperienza come giudice nel programma insieme a sua figlia.