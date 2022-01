Kevin Prince Boateng: Melissa Satta è solo un ricordo | Ecco la nuova fiamma

Un calciatore di talento che, però, spesso e volentieri, si è perso tra bella vita e belle donne. Oggi sembra innamoratissimo

Di lui, soprattutto negli ultimi anni, più che le giocate in campo si ricordano soprattutto i flirt e i look eccentrici. Kevin Prince Boateng è uno di quei calciatori che, con una testa diversa, avrebbe potuto fare molto di più rispetto alla pur ottima carriera dipanatasi in diverse squadre. Ancora una volta, sui social, non vediamo un suo gol decisivo o una sua grande giocata. Ma qualcosa che ha a che fare con la vita personale e sentimentale. Ma questa volta è qualcosa di dolcissimo.

Tra circa un mese e mezzo, il calciatore tedesco con cittadinanza ghanese compirà 35 anni. Nel corso della sua carriera da calciatore ha girato parecchie squadre. In alcune ha lasciato il segno, in altre è stato una meteora. Centrocampista o attaccante, attualmente gioca in Germania, nell’Herta Berlino, proprio dove aveva iniziato la sua lunga a girovaga carriera. Ma, fin qui, non ha lasciato il segno che lui e i tifosi speravano.

Le cose migliori le ha fatte vedere in Italia, nel Milan, dove nell’arco di quattro anni ha disputato 85 presenze, segnando 11 gol. Bene anche nello Shalke 04, con 60 presenze e 7 gol. Ma, come detto, la carriera di Boateng è stata molto ondivaga e instabile. Ha comunque vestito altre maglie prestigiose: su tutte quella del Barcellona, anche se solo per tre volte.

In Italia il calciatore ha giocato anche con Sassuolo, Fiorentina e Monza. Vanta anche 15 presenze e 2 reti con la nazionale ghanese.

Gli amori

Insomma, un calciatore di talento che, però, spesso e volentieri, si è perso tra bella vita e belle donne. Tante le relazioni e tanti i flirt. Il 2 agosto 2007 sposa Jenny, tedesca di padre foggiano, che, il 23 aprile 2008, lo ha reso padre di un bambino, Jermaine-Prince. Poi la separazione. La sua relazione più significativa e tormentata, quella con la soubrette italiana Melissa Satta, che ha sposato il 25 giugno 2016 e dalla quale ha avuto un figlio, Maddox Prince, nato due anni prima del matrimonio, il 15 aprile 2014. Dopo un periodo di separazione, la coppia interrompe definitivamente la propria relazione il 21 dicembre 2020.

Oggi Kevin Prince ha una nuova fidanzata. Sempre bellissima e sempre fisicatissima, come il clichè impone. Lei si chiama Valentina Fradegrada, ha 30 anni e fa l’influencer. I due stanno insieme da poco, ma, stando a quanto emerge dai loro attivissimi profili social, sono molto uniti.

Valentina è molto famosa sui social: su Instagram ha oltre 3 milioni di followers. In passato è stata legata anche al cantante Fred De Palma. Ma ora ha occhi solo per Kevin Prince Boateng. In uno degli ultimi post, i due hanno anche mostrato i loro nuovi tatuaggi di coppia: lei si è incisa la scritta Boa, lui Vale.

Quanto durerà l’idillio?