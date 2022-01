Carlo Cracco, conoscete la moglie? Il suo successo lo deve anche a lei

Oggi 56enne, Carlo Cracco è uno degli chef più apprezzati del panorama italiano e internazionale. Ma il successo non è solo merito suo

Molto più di un semplice chef e molto di più di un semplice ristoratore. Personaggio televisivo, molto apprezzato dalle donne. A volte al centro di polemiche per i prezzi giudicati da taluni un po’ esagerati nel suo ristorante. Tutto questo è Carlo Cracco. Di lui sappiamo diverse cose (e molte altre ne saprete leggendo quest’articolo). Ma cosa sappiamo invece della moglie del popolare ex giudice di Masterchef? Qualcosa ve la sveliamo noi.

Oggi 56enne, Carlo Cracco è uno degli chef più apprezzati del panorama italiano e internazionale. Per lui la svolta professionale arriva nel 1986 quando inizia a collaborare con il grande Gualtiero Marchesi. Diventerà il suo delfino. I suoi ristoranti, sparsi per l’Italia e nel mondo, collezionano stelle Michelin. Anche se desterà scalpore quando uno dei suoi bistrot, nel 2018, ne perderà una.

Dal 2011 al 2017 è stato tra i giudici di MasterChef Italia: durante le prime quattro edizioni è stato affiancato dallo chef Bruno Barbieri e dal ristoratore Joe Bastianich, ai quali si è aggiunto, a partire dalla quinta, lo chef Antonino Cannavacciuolo. Dal 2014 al 2018 ha condotto Hell’s Kitchen Italia, adattamento italiano dell’omonimo format americano con lo chef Gordon Ramsay. Sono questi gli anni del suo enorme successo televisivo, che gli vale anche la partecipazione, come ospite al Festival di Sanremo del 2013.

Un successo così grande che Cracco può permettersi di abbandonare la conduzione del noto talent show dedicato alla cucina nel 2017. Per dedicarsi maggiormente alla sua attività imprenditore nel mondo della ristorazione. I suoi locali costosissimi, dove progressivamente sta eliminando l’utilizzo della carne nei menu.

La moglie di Carlo Cracco

Carlo Cracco ha quattro figli: due figlie, Sveva e Irene, da un primo matrimonio e due figli, Pietro e Cesare, dalla seconda moglie, Rosa Fanti, con la quale si è sposato nel 2018 a Milano. Ma cosa sappiamo della bionda Rosa Fanti?

Romagnola, ha ben 17 anni in meno rispetto al noto chef stellato. I due stanno insieme dal 2008. Hanno deciso quindi di sposarsi dopo ben 10 anni di fidanzamento. Laureata in Scienze della comunicazione, ha nel proprio curriculum anche un master in comunicazione e marketing d’azienda. Proprio queste sue specializzazioni, consentono a Rosa di essere non solo la compagna di vita di Carlo, ma anche il suo vero e proprio braccio destro nella gestione dei ristoranti.

Inoltre, nel 2015, Rosa Fanti ha aperto un blog online chiamato “Casa Cracco”. Una pagina in cui mostra il lato umano del marito. E il pubblico sembra apprezzare moltissimo, dato che anche i followers su Instagram aumentano a dismisura.