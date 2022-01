Christian de Sica, sapete chi è il fratello della moglie? E’ famoso quanto lui

Sapere supportare un personaggio che vanta una carriera importante potrebbe non essere semplice, proprio perché spesso si è sottoposti a pressioni e stress non da poco. Nel caso di una stella come Christian De Sica la moglie svolge un ruolo fondamentale.

Un vecchio detto attribuito a Virginia Woolf sosteneva quanto sia importante che “dietro un grande uomo ci sia una grande donna” in grado di sostenerlo costantemente. A confermare questo principio c’è anche uno degli attori più amati, Christian De Sica, che si è fatto apprezzare da grandi e piccoli grazie ai numerosi “cinepanettoni” di cui è stato protagonista, spesso al fianco di Massimo Boldi.

Il figlio del grande Vittorio ha sempre fatto il possibile per tutelare la sua vita privata e tenerla lontana dall’attenzione dei curiosi, anche se ha spesso approfittato in alcune interviste per sottolineare quanto sia forte il legame con la sua famiglia. Fondamentale è in modo particolare il rapporto con la moglie Silvia, a cui è legato da quando entrambi erano due ragazzi.

Christian De Sica e l’amore per la moglie Silvia: una parentela famosa

Christian De Sica e la moglie, Silvia, sono sposati dal 1980, ma si conoscono da quando erano solo due ragazzi. Lei aveva 14 anni, lui 20. La donna vanta un parente famoso: Carlo Verdone è infatti suo fratello. La signora De Sica non ama comparire davanti alle telecamere, ma in alcune occasioni ha avuto modo di collaborare a livello lavorativo con il marito. Oltre a essere la sua manager, negli ultimi anni ha avuto modo di produrre alcuni suoi spettacoli.

In un primo momento, però, Verdone non era particolarmente favorevole al rapporto tra la sorella e il collega. Era stato proprio De Sica a ricordarlo: “Una volta mi sono scontrata con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia – aveva raccontato in un’intervista -. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati. Lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. Mi diceva: ‘Tu sei un puxxxx, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo ed è piccola”.

I fatti, però, hanno dato ragione alla coppia, che è ancora unita come il primo giorno. Dalla loro unione sono nati due figli, Brando (1983) e Maria Rosa (1987).