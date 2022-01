Katy Louise Saunders, che fine ha fatto Babi l’attrice di Tre metri sopra il cielo? Com’è oggi

Katy Louise Saunders grazie al suo ruolo nel film è stata fondamentale per il processo di maturazione mentale degli adolescenti di quegli anni. Nel mondo dello spettacolo è tutt’ora ricordata come l’interprete del personaggio di Babi Gervasi.

Al contrario dell’attore pugliese che ha ancora attiva la sua carriera cinematografica, l’attrice è rimasta nell’ombra, non lasciando trapelare nemmeno molto della sua vita privata. Ecco cosa fa oggi.

Carriera di Katy Louise Saunders

L’attrice nasce a Londra nel 1984, ma è naturalizzata italiana. Katy è un mix di nazionalità, suo padre infatti è britannico, mentre la madre è di origine colombiana. Il lavoro di papà Saunders lo porta spesso fuori dall’Inghilterra, soprattutto in Italia. A Roma l’attrice si trova a frequentare l’English School per poi trasferirsi definitamente a Milano. Nel capoluogo lombardo si laurea alla facoltà di economia aziendale all’Università Luigi Bocconi.

Nel piccolo schermo appare per la prima volta nel 2002 grazie al regista Michele Placido che la sceglie per interpretare il ruolo della piccola Sibilla Aleramo nel film “Un viaggio chiamato amore”. Nel 2004 interpreta Babi in “Tre metri sopra il cielo”, e nello stesso anno in “Che ne sarà di noi” di Giovanni Veronesi”.

Un altro film romantico adolescenziale molto apprezzato dai più giovani è stato il sequel di “Tre metri sopra il cielo”. Dato il grande successo del romanzo e del film tratto su di esso, il regista Luis Prieto ha deciso nel 2007 di continuare la storia chiamandola “Ho voglia di te“. Anche questa volta Katy Louise Saunders è la protagonista, ma a mettermi in mezzo nella storia d’amore con Scamarcio c’è Laura Chiatti.

L’anno seguente appare, insieme a George Clooney, nello spot di Nespresso. Nel 2011 è poi protagonista della serie televisiva di Canale 5 “Non smettere di sognare” nelle vesti di Giorgia, una ragazza che da sempre sogna di diventare ballerina. nel 2014 fa parte della commedia romantica “Sapore di te” insieme a Martina Stella, Giorgio Pasotti, Serena Autieri e Vincenzo Salemme.