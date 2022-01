Luca Pitteri, lo ricordate ad Amici? Dal maestro non ci potevamo che aspettare un colpo di scena

Che fine ha fatto Luca Pitteri, l’ex vocal coach di fama internazionale della trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi.

E’ stato uno dei professori di “Amici di Maria De Filippi” più amati dal pubblico, ma che pretendeva molto dagli allievi, stiamo parlando di Luca Pitteri. L’insegnante di canto ha partecipato al programma nelle prime stagioni del talent. Da molto tempo però Pitteri è scomparso dalla tv, ecco perché.

L’insegnate nasce a Venezia nel 1962, dove si è diplomato in pianoforte al conservatorio. Durante la sua carriera ha affinato i suoi studi sulla musica da camera, composizione, direzione d’orchestra e canto. Pitteri ha fortuna nel suo campo, tanto da procedere a pieno ritmo nell’attività concertistica e una lunga collaborazione con l’Athestis Chorus di Este in qualità di Maestro collaboratore e Maestro al pianoforte.

Da 30 anni il musicista dirige il gruppo veneziano della sua città che suona musica afro-americana dal nome “Venice Gospel Ensemble”. Il vocal project è stato molto apprezzato dal pubblico tanto da proseguire la sua carriera arrivando alla quarta pubblicazione discografica. Nella sua carriera ha anche collaborato con il celebre Maestro del festival di Sanremo Beppe Vessicchio, mentre in alcune alcune trasmissioni Mediaset si è occupato della sfera canora.

Da queste piccole esperienze entra a pieno titolo in tv, prima sulla Mediaset, con il compito di insegnante di canto della prima e seconda edizione del programma “Io canto”. Dalla prima alla sesta edizione di “Amici” è stato un professore di canto.

L’amore tra i banchi di Amici

Ai tempi in cui Pitteri faceva il professore al programma di canale 5 condotto De Filippi, il talent si chiamava “Saranno Famosi“, per poi cambiare definitivamente il nome in “Amici di Maria De Filippi”, noto semplicemente come “Amici”. Dal 2001 la trasmissione appassiona il pubblico e ha sfornato molti talenti del calibro di Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Briga, Emma Marrone, Irama e molti altri.

Nel 2007 Luca Pitteri lascia il programma, ma proprio lì trova la sua anima gemella. Il professore infatti si è innamorato di ex allieva di Amici, Monica Hill. La coppia in quegli anni fece molto parlare i giornali di gossip. Anche dopo che il programma finì, la loro relazione è continuata, ma non per molto. L’amore fra i due infatti terminò poco dopo, ma sappiamo che i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Cosa fa oggi il professore di Amici, Luca Pitteri

Dopo la breve relazione molto discussa il maestro di canto ha trovato l’amore con un’altra allieva di Amici, Brigida Cacciatore. La cantante è stata una delle concorrenti della quinta edizione del talent ed è 19 anni più giovane di lui.

Poco fa i due si sono sposati e dal loro amore è nato il figlio Gioele e Pitteri si sta dedicando alla sua famiglia.