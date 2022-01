Paola Perego: “Sono andata anche dall’esorcista” | E’ stato terribile!

Essere un personaggio famoso permette di usufruire di importanti vantaggi, ma non rende esenti da problemi e dolori. Ne sa qualcosa anche Paola Perego, che ha fatto una rivelazione inaspettata sul suo passato.

Essere popolari richiede una grande capacità di gestione di critiche e pressioni, non sempre semplice da mettere in atto. Non è un caso che diversi Vip decidano di ricorrere all’analisi quando si rendono conto di essere in difficoltà sia in ambito professionale sia in quello privato. Quando si decide di compiere questo passo è importante sapere che questo non singnifica essere deboli, ma bensì trovare un modo per superare le situazioni più complesse.

Ed è per questo che sono diversi i personaggi famosi che non hanno più timore di raccontare un aspetto così personale della propria vita. Tra questi c’è Paola Perego, che ha ammesso recentemente di avere sofferto in passato di attacchi di panico. La conduttrice aveva compreso quanto il problema compromettesse la sua quotidianità e ha così chiesto aiuto.

Paola Perego: dall’analisi all’esorcista, una decisione coraggiosa

L’ex conduttrice di “Forum” ha deciso di aprire il suo cuore a chi l’ apprezza per la sua carriera in Tv con un libro autobiografico, dal titolo “Dietro le quinte delle mie paure“. L’opera è stata per lei anche un modo per provare a mettersi alle spalle un lungo periodo che le ha provocato non poca sofferenza anche quando, almeno apparentemente, aveva tutto per essere felice. La Perego, infatti, vanta una carriera ricca di successo e due figli che adora, Giulia e Riccardo (la prima l’ha da poco resa nota per la seconda volta). Nella sua quotidianità non manca nemmeno l’amore, che ha il volto e il nome dell’agente Lucio Presta, a cui si è unita dopo la separazione da Andrea Carnevale.

Nonostante l’ansia fosse spesso fortissima, lei riusciva comunque ad andare in onda, anche se spesso, spente le luci delle telecamere, finiva per praticare atti di autolesionismo. Addirittura in passato lei è arrivata a rivolgersi anche a un esorcista.

“All’improvviso senti che stai morendo e che nessuno ti può salvare – ha raccontato in un’intervista a ‘Diva e Donna’ -. Stai per essere aggredita da una belva feroce, peccato che la belva feroce non esiste, sei tu”.

L’artista, che oggi lavora al fianco di Simona Ventura, ne ha approfittato per invitare chi si trova nella sua stessa situazione a non vergognarsi. Chiedere aiuto in questi casi è fondamentale: “Mi sento di dire solo un’ultima cosa, non sottovalutate mai i mali dell’anima, non vergognatevi di chiedere aiuto, ma parlatene, tirate fuori quello che avete dentro. Quando lo farete, scoprirete che lì, ad aspettarvi oltre la vostra corazza di paure, c’è un mondo che può capirvi e darvi una mano”.