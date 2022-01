Sabrina Salerno: “l’ho obbligato a fare il test del DNA..” | La difficile verità

La bella showgirl ha aperto il proprio cuore. Una storia tristissima, che ha strappato non poca commozione anche a noi

Oltre un milione di followers su Instagram. Una bellezza e una sensualità sempre crescente, nonostante il tempo che passa. Siamo abituati, ormai, a vedere Sabrina Salerno, oggi 53enne, sommersa di commenti e apprezzamenti per le sue foto in bikini o abiti succinti sui social. Ma questa volta vogliamo parlarvi di una storia personale della bella Sabrina. Molto seria e molto dolorosa. E’ stata lei stessa a raccontarla.

Grande icona degli anni ’80. Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata assolutamente in auge, anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo.

Alla ricerca del padre

Questa volta, però, non vogliamo parlare di un set fotografico. Di una scollatura molto generosa o di un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione. Vogliamo parlarvi di un aspetto molto personale e familiare di Sabrina Salerno. E’ stata lei stessa a raccontarlo, non senza commozione, nel corso della trasmissione “Io e te”, condotta da Pierluigi Diaco.

In quest’occasione, Sabrina ha aperto il proprio cuore, raccontando il proprio dramma personale e familiare. Sì perché la showgirl e cantante non ha mai avuto un rapporto idilliaco con il padre. Anzi, si può dire che non lo abbia mai avuto di fatto. Lei stessa si è definita “un incidente”. Una bimba non voluta che, quindi, si è tentato più e più volte di allontanare.

E così, l’uomo ha sempre cercato di allontanare la figlia. Fin quando Sabrina Salerno l’ha obbligato ad effettuare il test del Dna. Dopo l’esito del test, il rapporto tra i due ha iniziato a cambiare. Avevano ricominciato o, forse, iniziato a conoscersi, ad apprezzarsi e a volersi bene.

Abbiamo usato il verbo al passato non a caso. Perché pochi mesi dopo l’avvio di questo difficile percorso, il padre di Sabrina Salerno è venuto a mancare. Una storia tristissima, che ha strappato non poca commozione anche a noi.