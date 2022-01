Tina Cipollari, conoscete la sorella della diva di Uomini e Donne? Sono due gocce d’acqua

Nota per essere la sorella di Tina Cipollari, Annarita si dice che abbia un rapporto altalenante con lei. Ecco chi è.

Nota per essere un’effervescente opinionista del programma pomeridiano “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari, forse non tutti sanno che il suo vero nome è Maria Concetta Cipollari. Tina è molto apprezzata dal pubblico, ma non ha un carattere facile. Caratterizzata da un atteggiamento da “vamp” che definisce il suo personaggio e che rispecchia il suo look tutt’altro che sobri. Cipollari infatti è solita vestire con abiti appariscenti e boa variopinti, il tutto coronato dai suoi capelli biondo platino.

Nata a Viterbo, il personaggio televisivo ha ad oggi 56 anni, ed è una delle protagoniste assolute della tv. Anche sul suo profilo Instagram la donna è seguita da più di 1 milione di follower.

Cipollari inizia la sua carriera televisiva nel 2001 quando per la prima volta si esibisce come corteggiatrice di “Uomini e Donne” in seguito partecipa nel ruolo di tronista. La donna si fa presto conoscere per il suo atteggiamento esuberante.

Della sua vita privata sappiamo che nel 2002 si è innamorata del parrucchiere del programma di Canale 5 Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò. Con lui è convolata a nozze nel 2005 e dal loro amore sono nati 3 figli: Mattias, Gianluca, Francesco. Solo tre anni dopo però l’amore svanisce e i due si lasciano, ma Tina ritrova subito l’amore. Nel 2008 si fidanza con l’imprenditore fiorentino, Vincenzo Ferrara. Della sua famiglia sappiamo che Tina ha una sorella, ma ecco la sorpresa: è identica a lei. Chi è Annarita Cipollari Annarita è il nome della sorella dell’opinionista di “Uomini e donne” e guardandola per la prima volta è facile delineare le somiglianze fra le due. Di lei sappiamo che è la sorella più grande di otto anni rispetto a Tina. Leggi anche–>>Uomini e Donne, cachet da star per Tina Cipollari | Ecco quanto guadagna

L’opinionista afferma di essere da sempre molto legata con sua sorella nonostante la differenza di età. Una forte discussione che però ebbero le due riguardo l’ex marito di Tina, Kikò Nalli. Tina accusò la sorella maggiore di essersi intromessa nella loro relazione, arrivando ad affermare che non meritava quell’uomo.