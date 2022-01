Tomaso Trussardi, avete mai visto la sorella? E’ impegnata in un grande progetto artistico

Il noto imprenditore Tomaso Trussardi ha una sorella maggiore, Gaia. Scopriamo chi è.

Il nome di Tomaso Trussardi è tornato prepotentemente di moda nelle ultime settimane per la separazione con l’ormai ex moglie Michelle Hunziker. Dopo le voci insistenti dei mesi scorsi che volevano la fine della storia tra il noto imprenditore e la showgirl svizzera, alla fine è arrivata la conferma da parte della coppia attraverso un comunicato ufficiale.

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato” hanno comunicato i due così da spegnere qualsiasi tipo di voce e gossip sul loro conto. Tomaso è alla guida dell’impresa Trussardi, azienda a conduzione familiare da cui l’ex marito della Hunziker ha ereditato la posizione di rilievo dal padre Nicola.

L’impresario di Bergamo, però, non è l’unico erede della nota famiglia italiana. Tomaso ha infatti una sorella: Gaia Trussardi, che in passato collaborava proprio con il fratello nell’azienda. La ragazza si occupava della direzione creativa del marchio, prima di decidere di occuparsi di altri suoi interessi restando però sempre legata alla famiglia. Era il 2018, quando la Trussardi decise di abbandonare la boutique di moda iniziando così la sua “seconda vita”.

Chi è Gaia Trussardi, la sorella di Tomaso

Gaia Trussardi nasce nel 1980 dal padre Nicola e la madre Maria Luisa. È la terza di quattro figli, arriva dopo Francesco, prematuramente scomparso nel 2003 a seguito di un tragico incidente stradale, e Beatrice e prima di Tomaso.

Già all’età di 24 anni è entrata nell’azienda di famiglia, ricoprendo il ruolo di direttore creativo nella Maison di famiglia. Gaia coltiva infatti, sin da piccola, la passione per la musica ed è proprio in questo mondo che dà via al suo nuovo progetto di vita e lavorativo.

È anche da sempre impegnata nel mondo del sociale, e il suo proposito è proprio quello di unire la musica e l’integrazione. Il suo progetto artistico porta il nome di Gogaia che si propone l’obiettivo di creare un ponte tra musicisti e culture differenti. La Trussardi porta così avanti la sua idea di integrazione, provando anche ad aiutare i talenti emergenti con concrete attività imprenditoriali.

Gaia Trussardi è stata sposata dal 2010 al 2016 con l’imprenditore Ricardo Rosen e dopo la storia con lo spagnolo, la ragazza ha conosciuto nel 2017 il noto attore italiano Adriano Giannini con cui si è poi convolata a nozze nel 2019. L’artista ha ottenuto un grandissimo successo sia sul piccolo che sul grande schermo, tanto da dare la voce al Joker di Heath Ledger, in Batman – Il Cavaliere Oscuro.