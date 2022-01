Tommaso Paradiso, quel padre ritrovato grazie a Carlo Verdone

In una recente intervista, il cantautore romano ha infatti parlato senza filtri della sua infanzia. E un episodio incredibile

Anche dopo aver abbandonato la band che aveva fondato e lanciato sul panorama nazionale, sta proseguendo a gonfie vele la sua carriera nel mondo della musica. Parliamo del 38enne cantautore romano Tommaso Paradiso, diventato famoso come frontman della band Thegiornalisti. In una recente intervista, però, Paradiso ha raccontato che nella sua vita non è stato tutto rose e fiori. Per esempio, ha narrato di un (non) rapporto col padre che avrebbe segnato chiunque.

Nonostante la sua aria un po’ malinconica, il suo look un po’ alternativo, Tommaso Paradiso è un rampollo della borghesia romana, essendo nato in una delle migliori zone della Capitale. Il quartiere residenziale Prati.

Ben presto Tommaso Paradiso dimostra la sua grande passione per la musica, unita, evidentemente, a un talento fuori dal comune. La scintilla scocca grazie all’ascolto degli Oasis, la nota band brit rock dei fratelli Noel e Liam Gallagher, a loro volta decisamente influenzati dai Beatles. E così, nel 2009, Tommaso Paradiso, insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e a Marco Primavera, fonda i Thegiornalisti. La band debutta due anni più tardi con l’album Vol. 1. Il gruppo ha in seguito acquisito notorietà con gli album Fuoricampo (2014) e Completamente Sold Out (2016) e con il singolo inedito Riccione (2017), esibendosi in tutta Italia.

I Thegiornalisti hanno una carriera lanciatissima, fanno sold out in ogni tappa dei loro tour in giro per l’Italia. Ogni album e ogni singolo sono un successo nazionale. Eppure, qualcosa si rompe. Il 17 settembre 2019 Tommaso Paradiso annuncia di voler abbandonare i Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista. Ma non è una decisione estemporanea, perché pochi giorni dopo pubblica il suo primo singolo in solitaria, “Non avere paura”.

L’assenza del padre

Tommaso Paradiso è così, prendere o lasciare. Un po’ malinconico, molto criptico ed enigmatico da sviscerare. Questione di natura, non c’è dubbio. Ma, senza fare psicanalisi da quattro soldi, potrebbe aver inciso sulla sua personalità anche il (non) rapporto avuto negli anni con il padre.

In una recente intervista, il cantautore romano ha infatti parlato senza filtri della sua infanzia. Una fase della vita caratterizzata dai litigi in famiglia, con un padre che andava e veniva da casa. Una situazione che aveva segnato profondamente l’umore del piccolo Tommaso. Fino all’abbandono definitivo del padre. Da quel momento, l’assenza.

Poi accade qualcosa di stranissimo. Ed è lo stesso Tommaso Paradiso a raccontarlo. Il cantautore ha rivelato in un’intervista concessa a Maurizio Costanzo di aver pubblicato sul proprio seguitissimo profilo Instagram una foto con il grande attore e regista Carlo Verdone.

La didascalia di quella foto, dove Paradiso abbraccia Verdone, era “Forse cerco solo un padre”. Ed ecco il colpo di scena: Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…”.