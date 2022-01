Barbara D’Urso e Fiorello, la foto che ha fatto impazzire il web | Belli ma soprattutto giovani

I fan di Barbara D’Urso hanno scoperto una foto dove lei e Fiorello erano insieme. I due sono giovanissimi, ecco il post.

Non tutti sanno che il suo vero nome è Maria Carmela D’Urso, ma nel mondo dello spettacolo è nota come Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana da quando ha 19 anni cerca di sfondare in tv. La prima prova però le va male. Barbara infatti viene scartata come modella a causa della sua statura.

La donna però non demorde, e nella capitale lombarda riesce ad entrare nella trasmissione “Goal” di TeleMilano 58, con Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi. La rete dove andava in onda D’Urso è stata un’emittente televisiva fondata nel 1978 dalla Fininvest e che trasmetteva da Milano 2, e sostituita poi da canale 5. Dunque un bel traguardo come prima esperienza in tv.

In seguito lavora accanto a Claudio Lippi e proprio in quel periodo diventa per tutti Barbara, abbandonando il suo nome di battesimo. La sua carriera si è molto ramificata durante gli anni, infatti da conduttrice è stata anche attrice protagonista di diversi film, serie tv, e pellicole cinematografiche. Tra le fiction più amate dal pubblico è sicuramente “Dottoressa Giò“, andato in onda per 3 stagione dal 1997.

Il coinvolgimento di Barbara D’Uuso nel caso Ruby

Il suo nome è stato coinvolto nel processo Ruby La voce che Belen Rodriguez e Barbara d’Urso partecipassero alle famose cene di Arcore a casa di Silvio Berlusconi, è stata più volte smentita. La presentatrice inoltre ha subito altre polemiche dall’Ordine dei giornalisti per con l’accusa di aver abusato della sua professione.

Barbara D’Urso e Rosario Fiorello, la foto insieme sul web

La foto che ha fatto subito il giro del web viene tirata fuori in occasione di una puntata di “Mattino 5”, il programma condotto da Federica Panicucci. Ad inviare la foto al programma è stato il direttore artistico di Sanremo 2022, Amadeus. La foto ritrae Barbara D’Urso e Rosario Fiorello durante le prove del “Festivalbar 1994″.

I due infatti a quel tempo erano i conduttori dello show musicale e sono davvero molto giovani. Lei infatti ha 37 anni, mentre lui ne ha 34 e ha una lunga capigliatura fluente che sfoggia con uno sguardo sexy verso la camera.

Panicucci ha apprezzato molto il regalo fatto da Amadeus, ma anche Barbara tanto da pubblicare la foto sul suo profilo Instagram. La foto, pubblicata sul social della conduttrice napoletana, ha fatto in breve tempo il giro del web, ma lo showman non ha commentato.