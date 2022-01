Cecilia Rodriguez, la felicità in una foto | Il nuovo nido d’amore con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno recentemente compiuto quattro anni insieme. La coppia, già convivente, è impegnata da tempo nella ristrutturazione di una splendida abitazione.

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez, modella e sorella minore di Belén, e Ignazio Moser, ex ciclista, è iniziata nel 2017. I due sono fidanzati da quattro anni e convivono a Milano.

La coppia, da due anni, è impegnata nella ristrutturazione della loro futura abitazione. Nelle scorse ore, Cecilia ha condiviso un post per aggiornare i suoi followers: i lavori sono in corso e sembrerebbero a buon punto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un amore nato sotto i riflettori

Cecilia Rodriguez, 31 anni, è una modella e influencer di origine argentina, sorella minore di Belén e Jeremias. Cecilia ha iniziato a posare fin da adolescente e all’età di 18 anni ha lasciato l’Argentina per andare a Milano dalla sorella maggiore.

La modella ha raggiunto la notorietà partecipando a L’isola dei famosi (nel 2015) e al Grande Fratello VIP (nel 2017) insieme al fratello Jeremias. Proprio durante la sua esperienza nella casa di Cinecittà, Cecilia ha conosciuto il suo attuale compagno.

Ignazio Moser, 29 anni, è un ex ciclista su strada e pistard. Dopo un debutto nel piccolo schermo in veste di opinionista del Giro d’Italia 2017, lo stesso anno è approdato nel Grande Fratello VIP, arrivando in semifinale.

Ignazio ha condotto insieme a Cecilia la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV nel 2020. L’anno successivo, l’ex ciclista ha preso parte a L’isola dei Famosi. Sia Ignazio che Cecilia sono, quindi, celebri personaggi televisivi e la loro relazione è spesso fonte di gossip.

I lavoro per la futura casa

Cecilia e Ignazio, al momento, convivono a Milano. La coppia è impegnata da almeno due anni nella ristrutturazione della loro futura abitazione: una villetta con giardino all’inglese in un quartiere milanese di lusso.

I lavori sono giunti quasi alla fine e i due – molto attivi e seguiti sui social – condividono gli aggiornamenti riguardanti la ristrutturazione con i loro fan. Nelle scorse ore, Cecilia ha postato una foto che la mostra in un angolo dell’abitazione.

Dallo scatto, si vede che il restauro non è ancora terminato. La didascalia, però, lascia intendere che sia a buon punto: “Holita, procede bene” ha scritto la modella, che appare sorridente e soddisfatta.