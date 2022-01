Giulia De Lellis, sapete quanto guadagna? Cifre che possono far girare la testa

La sua presenza è sempre più ricorrente in televisione. E su Instagram ha circa 5 milioni di followers, che le valgono introiti importanti

Giovanissima, ha da poco compiuto 26 anni. Ma non ha fatto troppa fatica, né ha impiegato troppo tempo a diventare famosa. E, ovviamente, con la fama è quasi automatico che aumentino anche i ricavi dall’attività professionale, dalle ospitate in tv. La bella Giulia De Lellis non si può di certo lamentare. Sapete quanto guadagna? Ve lo diciamo noi.

E’ diventata famosa grazie al programma “Uomini e donne”. Da quel momento è cresciuta tantissimo, soprattutto sui social. Scegliere lei per una trasmissione televisiva potrebbe significare garantirsi un’ampia fetta di pubblico giovanile tra gli spettatori.

Una delle opere principali della sua carriera è fin qui il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Un volume basato sulla rottura con Andrea Damante, che la De Lellis ha incontrato durante la trasmissione Uomini e donne nel 2016. In pochi mesi il libro ha venduto oltre centomila copie e a fine anno è risultato essere il libro più venduto in Italia su Amazon.

Debutta come attrice nella web serie Una vita in bianco, distribuita sulla piattaforma online Witty TV e nel 2021 partecipa al film di Michela Andreozzi Genitori vs influencer.

Quanto guadagna Giulia De Lellis?

Nel 2021 viene scelta per condurre la prima edizione italiana del reality Love Island, in onda su Discovery+. Insomma, la sua carriera è in grande ascesa. E i più snob possono considerarla un po’ superficiale e frivola. Ma è lo specchio del cambiare dei tempi.

La sua presenza è sempre più ricorrente. Negli anni è stata anche testimonial di alcuni brand che si occupano di cosmetica e di bellezza. Il suo core business, quindi, resta quello di influencer, che le riesce benissimo. Soprattutto sui social. E’ in particolare su Instagram che Giulia De Lellis muove le cifre maggiori nel suo personale bilancio. Lì infatti la bella Giulia ha ormai circa 5 milioni di followers.

Con questi numeri è inevitabile che ogni suo post valga una fortuna: parliamo di circa 12.500 euro per ogni post. Ovviamente si tratta di una cifra indicativa, dato che per ogni post si possono stipulare accordi personalizzati e quindi, potenzialmente, anche molto più redditizi. Ma già così, Giulia De Lellis non può certo lamentarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brutta disavventura per Giulia De Lellis in centro a Milano: maleducazione e violenza in un locale

Certo, è lontana dai 53mila euro per ogni post incassati da Chiara Ferragni, ma i suoi ricavi le valgono il 14esimo posto nella classifica della Instagram Rich List 2020.