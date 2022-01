Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte come Mike Tayson: morde l’orecchio al nuovo compagno

Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte hanno deciso di porre fine alla loro relazione lo scorso anno: la loro storia non è conclusa in modo pacifico e l’ex gieffina si è ritrovata a vivere diversi momenti di terrore.

Guendalina Tavassi ha raggiunto la notorietà dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. In seguito, la showgirl ha preso parte ad altri celebri reality show, tra i quali L’isola dei famosi.

Nel 2013, Guendalina ha celebrato il suo matrimonio insieme all’imprenditore Umberto D’Aponte. I due sono diventati genitori di Chloe e Salvatore e la loro storia d’amore è proseguita fino alla rottura avvenuta nel 2021.

Al momento, Guendalina è in una relazione con il suo nuovo compagno, Federico Perna. Nonostante la showgirl stia cercando di andare avanti, continuano ad emergere notizie sconvolgenti che coinvolgono il suo ex partner, accusato di violenze da parte dell’ex gieffina.

Guendalina Tavassi: la rottura con Umberto D’Aponte e l’inizio di una nuova storia d’amore

I gossip sulla storia tra Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono diffusi a partire dallo scorso anno. Federico, anche lui imprenditore, nell’estate del 2021, ha annunciato la sua relazione con Guendalina dedicandole un romantico post su Instagram.

“Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo” ha scritto l’imprenditore nella didascalia che accompagna lo scatto insieme alla partner. I due appaiono molto innamorati e felici insieme e Guendalina sembrerebbe aver trovato la sua “metà”.

Nonostante ciò, per l’influencer è difficile riuscire a voltare pagina. Infatti, Guendalina ha denunciato le violenze subite dal suo ex marito. Secondo le fonti, inoltre, Umberto ha un ordine restrittivo nei suoi confronti.

L’aggressione a Federico Perna

In questi giorni è emersa un’altra notizia che andrebbe ad aggravare la situazione: l’aggressione del compagno di Guendalina da parte del suo ex marito. In base ad una ricostruzione dei fatti, il tutto sarebbe accaduto mentre Federico stava aspettando di prendere i figli di Guendalina da scuola.

La scena è stata ripresa e ci sarebbero foto e video che mostrano quanto successo. Ad aspettare Federico c’erano Umberto e un suo amico o parente. Dopo aver visto l’attuale compagno di Guendalina in auto, Umberto lo avrebbe attaccato insieme alla persona che si trovava insieme a lui.

Gli aggressori avrebbero anche morsicato un orecchio di Federico, il quale è finito in ospedale uscendo il giorno dopo con prognosi. L’unico lato positivo è che i figli di Guendalina non erano ancora arrivati al momento dell’aggressione e, perciò, non hanno assistito alla scena violenta.

Noi possiamo, invece, notare i dettagli di quanto accaduto grazie alle foto di “SorgeVeritas”.