Le Donatella: si intravede una pancia sospetta per Giulia.. è incinta? La risposta della cantante – FOTO

Negli scorsi giorni si sono diffuse tra i fan delle Donatella alcune voci riguardo la presunta gravidanza di Giulia. Ecco la risposta della cantante.

Le Donatella sono un duo musicale formato dalle sorelle gemelle Silvia e Giulia Provvedi. Due anni fa, Silvia ha annunciato di essere diventata mamma: il 18 giugno del 2020 è nata Nicole, avuta insieme al compagno Giorgio De Stefano.

Secondo alcuni fan del duo, ora sarebbe arrivato il turno di Giulia e le è stato chiesto se fosse incinta. I seguaci delle Donatella, negli scorsi giorni, hanno notato un accenno di gonfiore.

Le Donatella: l’esordio del duo musicale e l’arrivo di Nicole

L’esordio delle Donatella risale al 2012, anno in cui Giulia e Silvia si sono presentate come duo ad X-Factor. All’epoca, le due gemelle avevano 19 anni e si facevano chiamare Provs Destination. Il nome Donatella deriva da una decisione della loro giudice Arisa, in onore di Donatella Rettore.

L’esperienza ad X-Factor si è conclusa a metà del percorso. Le Donatella sono state eliminate al quarto live del talent show. L’anno successivo hanno pubblicato il loro primo album, dal titolo Unpredictable.

In seguito, le gemelle hanno partecipato a diversi programmi televisivi. Tra questi, nel 2015 hanno preso parte a L’isola dei famosi – aggiudicandosi la vittoria – e, nel 2018, sono entrate nella casa del Grande fratello VIP.

Per quanto riguarda le loro vite personali, Silvia è diventata mamma il 18 giugno del 2020. Il padre di Nicole è l’imprenditore Giorgio De Stefano, soprannominato “Malefix” e arrestato con l’accusa di associazione mafiosa. Fortunatamente, Silvia ha potuto contare sul supporto della gemella.

Infatti, Giulia le è sempre stata vicina, condividendo l’emozione della gravidanza con lei. Le due gemelle sono molto unite e l’arrivo di Nicole ha coinvolto entrambe, tanto che su Instagram il loro account – precedentemente condiviso dal duo – è diventato un trio: “DONATELLA & NIKY”.

Giulia delle Donatella: “Arriverà anche il mio momento…”

Recentemente, alcuni fan delle Donatella hanno cominciato a domandarsi se anche Giulia fosse in dolce attesa. La cantante ha risposto alle domande attraverso un post sul profilo Instagram.

La risposta di Giulia è arrivata presto, con una foto nella quale si mostra in intimo facendo vedere il suo ventre, leggermente gonfio. “Sono incinta SÌ ma del ciclo” ha scritto la cantante nella didascalia dell’immagine, ironizzando sul suo gonfiore.

Giulia ha poi proseguito affermando: “Arriverà anche il mio momento ma ora mi accontento così. Guardando l’immagine però quanto mi dona il pancino?”. L’artista, quindi, sarebbe intenzionata a mettere su famiglia ma ci sarà ancora da aspettare.