Massimo Ranieri: confessa “Voglio diventare padre” | “Non sono spaventato dalla mia età..”

Massimo Ranieri ha annunciato di voler un figlio. Nonostante gli ormai 71 anni di età, il cantante non teme la paternità.

Massimo Ranieri, all’anagrafe Giovanni Calone, è uno dei volti storici del cantautorato italiano. Da Perdere l’amore a Se Bruciasse la città, fino a Rose Rosse, l’artista napoletano ha fatto innamorare più generazioni grazie alla sua musica.

E ora Massimo Ranieri è pronto a tornare sul palco del Festival di Sanremo con il suo brano Lettera al di là dal mare, scritta dal collega Fabio Ilacqua. A quasi 71 anni, il cantante si esibirà all’Ariston a distanza di due anni dall’ultima volta quando, in qualità di ospite, duettò con Tiziano Ferro nella sua canzone storica Perdere l’amore.

A inizio carriera, Giovanni Calone scelse il suo nome d’arte per essere ricordato più facilmente dal pubblico. Massimo perché uno dei nomi più diffuso in Italia, Ranieri in omaggio al Principe di Monaco al tempo amatissimo in tutto il mondo.

Ma a quasi 71 anni, li compirà il prossimo 3 maggio, il cantante non pensa solo alla partecipazione al Festival di Sanremo ma coltiva anche un altro sogno. In una intervista a Il Messaggero, l’artista campano ha infatti rivelato di voler diventare nuovamente padre e di non aver paura delle fatiche della paternità.

Massimo Ranieri, a 71 anni vuole diventare papà: l’annuncio

In realtà Massimo Ranieri è già padre di una figlia, Cristiana Calone che lui però riconobbe solo diversi anni dopo la sua nascita. La ragazza nacque nel 1971, quando il cantante aveva soli 19 anni, dalla relazione con la sua ex compagna Franca Sebastiani.

L’artista napoletano fu un padre assente per tanto tempo e solo molti anni dopo riconobbe la figlia dandole il suo cognome. La incontrò infatti per la prima volta nel 2007, quando lei aveva 37 anni e poco dopo la presentò anche pubblicamente in tv.

Massimo Ranieri sa di non esser stato un genitore presente e proprio per questo sentirebbe il bisogno di diventare papà: “A breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale” ha dichiarato a sorpresa il campano in una intervista a Il Messaggero.

Leggi anche >>> Massimo Ranieri: ecco il triste motivo per cui ha riconosciuto la figlia 24 anni dopo

Sul problema legato all’età, Ranieri si è detto poi sicuro e per nulla preoccupato: “Non sono spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: “Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno”. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà”.