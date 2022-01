Elisabetta Gregoraci, il suo grande dolore | Il tempo non sistema le cose.. nemmeno dopo oltre 10 anni

Elisabetta Gregoraci non può dimenticare quel giorno di giugno. Anzi, come ha scritto, sui social, odia quel numero…

“Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose. Si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così” cantava Ligabue. E’ proprio così. Ci sono eventi e sentimenti che non possono essere cancellati, nemmeno a distanza di oltre un decennio. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci.

Che non può dimenticare quel giorno di oltre dieci anni fa. Lavoro, successo, viaggi. E’ sempre con lei. Parliamo infatti della persona più di tutte vicina a tutti noi. E’ così anche per Elisabetta Gregoraci, che l’ha avuta al fianco in alcune delle tappe più importanti della sua vita. Personale e professionale.

La 41enne showgirl calabrese ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando da Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente e recentemente l’abbiamo vista sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Il giorno di dolore che uno ha

D’altra parte, nonostante il successo, la televisione, i locali alla moda frequentati con Briatore, per Elisabetta la sua famiglia e le sue origini non sono mai passate in secondo piano. Lei, nativa di Soverato, in Calabria, non può dimenticare, sebbene siano trascorsi ormai diversi anni dalla scomparsa, la propria mamma.

Mamma Melina, infatti, se ne è andata a metà del 2011. Il 29 giugno. Circa 10 anni e mezzo fa, quindi. E’ quello “Il giorno di dolore che uno ha” di Elisabetta Gregoraci. Sempre per citare Ligabue. Ma, lo dicevamo, per certe cose e per certe persone il tempo è un dettaglio. Non le si dimentica mai. E’ così, ovviamente, anche per la bella Elisabetta.

Elisabetta, infatti, non manca di ricordare, con dolore, ogni anniversario della morte della mamma. “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Ovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma” ha scritto sui social in occasione dell’ultimo anniversario.

Ha tentato in tutti i modi, Elisabetta. Ha vagato per ospedali, ha sperato che le innumerevoli terapie e operazioni cui si è sottoposta mamma Melina avessero un effetto benefico. Ma così non è stato. Una mamma che se n’è andata troppo presto per un tumore al seno. Proprio pochi mesi dopo essere divenuta nonna, in seguito alla nascita di Nathan Falco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sorella? È più bella di lei | Ecco perché la “tiene nascosta“

Ed Elisabetta non può dimenticarla. Né oggi, dopo 10 anni e mezzo, né mai.