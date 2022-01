Luca Argentero, non immaginerete mai chi è sua cugina.. è quasi più famosa di lui

Luca Argentero dal Grande Fratello ad oggi ne ha fatta di strada. E’ un apprezzato attore di cinema e televisione. Ma anche altri componenti della sua famiglia non sono da meno.

Abbiamo conosciuto Luca Argentero quasi vent’anni fa, quando, come tanti, entrò nella casa del Grande Fratello 3 in cerca di visibilità, di un trampolino di lancio. All’epoca faceva il barman ed era solo un bel ragazzo di altrettanto belle speranze.

Il Grande Fratello: e poi?

Sfruttata la popolarità estemporanea con ospitate e calendari sexy (anche lui), esordisce in TV come attore nella fiction Carabinieri.

Nel 2006 comincia a recitare seriamente e per registi di fama tra cui Cristina Comencini e Ferzan Ozpetek rispettivamente in A casa nostra e Saturno contro. Nel 2009 per la sua interpretazione in Diverso da chi, ottiene anche la candidatura al David di Donatello.

Parallelamente al cinema, continua a recitare anche in fiction televisive e cimentarsi in teatro.

Attualmente è campione di ascolti con la fiction Doc – Nelle tue mani trasmessa da RaiUno. Nella serie interpreta Andrea Fanti, un medico di successo che lavora come primario nel reparto Medicina Interna. Il padre di un ragazzo morto in reparto gli spara in testa. Il colpo non lo uccide ma la lesione gli provoca la perdita definitiva della memoria degli ultimi anni. Da primario a paziente, dunque. Coprotagonista della serie è Matilde Gioli.

Argentero sta raggiungendo traguardi importanti non solo nella vita professionale, ma anche in quella privata. Terminato il matrimonio con Myriam Catania, attualmente ha una relazione con l’attrice Cristina Marino con cui ha avuto una figlia, Nina Speranza.

Una famiglia televisiva: una cugina di “parola”

Ma Luca non è il solo membro della famiglia ad essere noto nello spettacolo. Prima di lui è toccato a sua cugina, Alessia Ventura.

Alessia è stata una delle “letterine” di Passaparola, il popolare game show condotto da Gerry Scotti e che vedeva tra l’altro impegnata anche un’altra futura conduttrice: Ilary Blasi, Lady Totti e Silvia Toffanin, Lady Piersilvio Berlusconi.

E’ lei, che, già nell’ambiente Mediaset, lo propone come concorrente del Grande Fratello.

Dopo le “letterine”, Alessia comincia a fare anche i numeri. Recita in Centovetrine e conduce vari programmi tra cui: I raccomandati, Controcampo, Vuoi scommettere? e Mezzogiorno in famiglia.

Dal punto di vista sentimentale, Alessia è stata legata al calciatore Pippo Inzaghi. Al termine di questa relazione, è rimasta nel filone calcistico. È infatti la compagna di Gabriele Schembari, ex calciatore di serie C. I due hanno da poco avuto una bambina, Ginevra. Per amore del suo Gabriele, Alessia si è trasferita nella terra natale del compagno, Ragusa.