Mario Balotelli, il fratello Enock fa una proposta da mille e una notte – VIDEO

Il fratello del calciatore di Serie A, Mario Balotelli, Enock Barwuah, è conosciuto nel mondo dello spettacolo per aver partecipato al Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo è riuscito a distinguersi, all’interno del reality per il suo carattere forte ma anche per aver difeso il suo amore per la fidanzata Giorgia Migliorati. I due ragazzi si sono conosciuti nell’estate del 2020 e da allora non si sono più lasciati. Purtroppo ha abbandonato presto il GF Vip.

Chi è Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli

Enock è nato a Palermo il 20 febbraio del 1993, nel quartiere di Borgo Nuovo. Il padre, Thomas, lavora come domestico e operaio edile, mentre la madre Rose Barwuah, fa la casalinga. Entrambi hanno origini ghanesi. Poco dopo la sua nascita, i genitori si trasferiscono a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, in cerca di lavoro.

Come il fratello Enock coltiva una forte passione per il calcio. Nella sua carriera infatti ha giocato in alcune squadre in Serie D e Eccellenza. Della sua vita privata sappiamo che è fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. La donna lavora come imprenditrice, e con la sorella Elisa ha creato un brand di cosmetici e gestisce un centro estetico a Concesio.

La storia d’amore con Giorgia

Enock e Giorgia si sono fidanzati da poco ma si conoscono da 10 anni. Tuttavia prima erano fidanzati con altre persone e quindi la loro storia è nata solo successivamente. La loro relazione, però, era stata messa a dura prova durante il Grande Fratello Vip.