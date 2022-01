Noemi, sapete chi è il marito? Non la lascia mai sola, neanche quando si esibisce

Noemi sarà tra le protagoniste a Sanremo 2022, dove la seguirà anche il marito, Gabriele Greco, a cui è legata ormai da anni. L’uomo la segue costantemente e non mancherà di supportarla anche in un’occasione così importante.

I 40 anni rappresentano sempre un traguardo importante e, come tale, meritano di essere celebrati al meglio. Ed è per questo che la cantante, che si è fatta conoscere ormai tredici anni fa per la partecipazione a “X Factor”, ha deciso di mettersi alla prova in una cornice importante come quella del Festival di Sanremo.

All’Ariston, l’interprete dai capelli rossi che vanta anche un Nastro d’Argento in carriera, sarà in gara per il secondo anno consecutivo con il brano, “Ti amo, non lo so dire”,

Veronica, questo il suo vero nome, incanterà certamente tutti con la sua voce, come ha fatto la scorsa estate con uno dei tormentoni della stagione, “Makumba”. A supportarla nella città dei fiori ci sarà anche il marito, Gabriele Greco, da cui non si separa praticamente mai.

Noemi e il rapporto con il marito Gabriele Greco: i due vivono in simbiosi

Noemi e Gabriele Greco si sono sposati nel 2018, a dieci anni di distanza dal loro primo incontro. A unirli c’è anche la comune passione per la musica: lui, infatti, è il bassista della sua band, oltre a essere insegnante di musica. La coppia ha bruciato letteralmente le tappe, ma non è pentita della scelta fatta: “Sono dieci anni insieme, ma sono volati!”, aveva confidato la cantante a Silvia Toffanin, durante un’ ospitata a Verissimo poco prima di pronunciare il fatidico “sì”. “Ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti” .

In passato l’artista ha vissuto momenti difficili, ma la presenza dell’uomo si è rivelata fondamentale. E lei non ha esitato a riconoscerlo: “Gabriele mi ha sempre tenuta per mano. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

La cantante si mostrerà all’Ariston con la consueta cura del look che la caratterizza, soprattutto ora che è riuscita a perdere i chili di troppo che aveva. La quarantenne è orgogliosa della sua nuova forma fisica: “Io non sono una che ha mai voluto cambiarsi i connotati. Mi sono sempre accettata con i miei difetti. Ma a un certo punto quello che ero diventata fuori non mi rappresentava più – aveva dichiarato a ‘Vanity Fair’ -. Mi guardavo e pensavo: ‘Tu non sei questa’. Dovevo fare ordine, e ora che c’è è tutto nuovo, come se avessi ricominciato, come se fossi nel mio giardino inesplorato e ogni filo d’erba è stupore che mi godo”.