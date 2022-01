Pio e Amedeo, conoscete la moglie di Amedeo? Per tre mesi sono andati in “crisi”, il motivo

Pio e Amedeo sono molto conosciuti nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ma non si può dire lo stesso della loro vita privata, soprattutto di uno dei due.

Pio e Amedeo sono un duo comico molto conosciuto in Italia e che ha come protagonisti Pio D’Antini ed Amedeo Grieco. Entrambi hanno sempre mostrato grande interesse per il mondo dello spettacolo.

E dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret e dell’animazione nei villaggi turistici, i due esordiscono in televisione su Telefoggia e su Telenorba con la trasmissione U’ Tub in cui filmano delle scenette davvero esilaranti ed intervistano i passanti di vari comuni pugliesi con domande ironiche.

Una gavetta che presto permette ad entrambi di gettare le basi per un futuro più roseo che mai. Ed infatti nel 2011 passano alla televisione nazionale per i programmi della Rai Stiamo tutti bene e Base Luna.

Nel 2012 passano a Mediaset come inviati de Le iene e gli viene affidata la rubrica Chiunque può ed in seguito Ultras dei vip.

Nel 2013 esce anche il loro primo film chiamato Amici come noi che riscuoterà davvero un ottimo successo.

Successo che si portano dietro pure negli anni a venire, come con la conduzione – durata fino al 2018 – di Emigratis.

Nel 2019 sono ospiti del Festival di Sanremo e pure del serale di Amici. Tanta soddisfazione per entrambi, e non solo in carriera. Soprattutto per Amedeo Grieco, che può essere felice anche della sua vita privata.

Pio e Amedo, chi è la moglie di Amedeo Grieco

Amedeo Grieco, membro inimitabile del famosissimo duo comico, è sposato con Maria Finizio, entrambi genitori dei loro due figli Alice e Federico. Lui, rimasto legato al luogo in cui è cresciuto, continua a vivere a Foggia con la sua splendida famiglia.

Non si sa molto sul loro matrimonio, anche perché entrambi hanno deciso di fare tutto in segreto; è noto invece che Maria è diventata mamma per la prima volta nel 2015 e la seconda nel 2018. La compagna di Amedeo è figlia unica.

Ha raccontato più volte, soprattutto sui social, che non sa cosa significhi avere un fratello o una sorella, e proprio per questo ha voluto avere almeno due figli nella speranza che con il passare degli anni i due mantengano un rapporto a dir poco indissolubile.

Tornando alla vita sentimentale della Finizio, insieme a suo amato marito hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontana dal gossip e dalle telecamere. Non è sempre andato tutto in maniera semplice, come ha raccontato la donna su Instagram.

Dopo tre mesi dalla nascita della piccola Alice, infatti, ha dovuto passare un periodo di crisi a causa di nausea e molto altro che sembrava non finire mai. Le cose, però, piano piano sono cambiate in meglio ed adesso i due vivono una vita davvero tranquilla.