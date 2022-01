Aldo Montano, problemi di salute per il campione olimpico | “Devo operarmi…”

L’ex schermidore Aldo Montano, in una intervista a Verissimo, ha annunciato di doversi sottoporre a un’operazione invasiva.

Aldo Montano è sempre stato uno dei volti noti del gossip italiano. Nel corso degli anni, infatti, sono state tante le love story dell’ormai ex schermidore: da Manuela Arcuri ad Antonella Mosetti, lo sportivo si è sempre fatto affiancare da donne dello spettacolo.

Dal 2015, però, lo spadaccino fa coppia fissa con Olga Plachina, conosciuta nel corso dei Mondiali di Mosca; anch’essa una sportiva, ma anche modella. Montano e la bella russa si sono poi sposati nel 2016 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Olympia e Mario jr..

Al termine delle ultime Olimpiadi, che si sono svolte a Tokyo la scorsa estate e in cui lo schermidore ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola a squadre, il 42enne ha annunciato di appendere la spada al chiodo e adesso è alla ricerca di un nuovo progetto di vita.

E in una intervista a Verissimo, Montano ha dichiarato di voler comunque restare nel mondo dello sport come allenatore così da mettere la sua esperienza a disposizione dei più giovani: “Mi piacerebbe restituire almeno una parte di ciò che di meraviglioso la vita mi ha dato. Vorrei lavorare con i più piccoli, instradarli in un modo di vita sano e dandogli valori seri, quelli che lo sport ha dato a me”.

Aldo Montano deve operarsi: l’annuncio del campione olimpico

Negli studi Mediaset, intervistato da Silvia Toffanin, Aldo Montano ha anche rivelato però di avere alcuni problemi fisici e di doversi presto sottoporsi a una delicata operazione: “Devo operarmi all’anca e ho anche una spalla da sistemare. Ho una necrosi progressiva, un po’ per DNA e un po’ per il lavoro che faccio, ho rimandato l’operazione. È un intervento semplice ma comunque invasivo, però oggi non è più rimandabile”.

Il campione olimpico ci ha poi scherzato su, prendendo con il sorriso questi problemi che gli rendono comunque complicata la vita di tutti i giorni: “Devo rimettermi a posto per fare la seconda parte della mia vita in cui devo fare comunque tante cose belle. Diciamo che devo fare il tagliando”.

Leggi anche >>> Aldo Montano riaccende la polemica su Alex Belli: la verità che tutti aspettavano

Oltre all’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, il 2021 di Aldo Montano è stato condito anche da un altro evento che lo hanno portato agli onori della cronaca. Ovvero la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, che ha deciso di abbandonare in anticipo non accettando il prolungamento fino a metà marzo del programma.