Simone Rugiati: “non so se sei mancato più tu a me o io a te” | Finalmente di nuovo insieme!

Simone Rugiati, celebre chef e personaggio televisivo, in questi giorni ha fatto ritorno a casa e ha potuto abbracciare nuovamente il suo grande amore

Simone Rugiati è uno chef, personaggio televisivo e scrittore. Grazie al suo talento in cucina, Rugiati si è fatto conoscere partecipando a diversi programmi televisivi.

Per questo motivo, lo chef si trova spesso lontano da casa, visti gli impegni lavorativi. Questa volta, però, non si è trattato di un viaggio di lavoro.. lo chef si è goduto un meritato riposo in kenya.

Simone Rugiati, chef e personaggio televisivo: la sua carriera

Simone Rugiati è nato a Santa Croce sull’Arno (Toscana) nel 1981. Da ragazzo ha frequentato l’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, iniziando ad avvicinarsi al mondo della ristorazione e della nutrizione.

Dopo il diploma, Rugiati ha seguito diversi corsi e stage formativi, sia in Italia che all’estero. Successivamente, lo chef ha iniziato a lavorare come commis in alcuni ristoranti toscani. A partire dal 2002, Rugiati ha cominciato a dedicarsi alle pubblicazioni.

È entrando a far parte del gruppo editoriale “Hobby & Food” di Parma e, successivamente, in quello della rivista “La mia cucina”. In seguito a queste esperienze, Rugiati ha diretto le riviste “Buon appetito” e “Mangiar Sano”.

Lo chef ha partecipato a numerosi programmi televisivi, raggiungendo la notorietà. Il suo esordio è avvenuto nel 2002 con La prova del cuoco, fino al 2009. A partire dal 2011 è diventato il conduttore di Cuochi e fiamme e, dal 2019, di Food Advisor.

Lo chef ha conquistato il piccolo schermo anche con la partecipazione a programmi che non coinvolgono la cucina. Ad esempio, nel 2010 ha preso parte a L’isola dei famosi e, nel 2012, a Pechino Express – Avventura in Oriente.

L’amore che lo aspettava

Rugiati è molto attivi sui social ed ha un grande seguito. Su Instagram, lo chef mostra il suo lavoro in cucina ma condivide anche scatti riguardanti la sua vita quotidiana ed i suoi viaggi in luoghi sensazionali.

Tra le foto, non possono mancare quelle insieme a Leo. Lo chef è molto legato al suo cane corso, che non è solamente il suo migliore amico ma un vero e proprio membro della famiglia che lo accompagna nelle sue avventure.

Per questo motivo, possiamo immaginare la gioia provata da entrambi dopo il ritorno di Rugiati. Lo chef ha condiviso l’emozione con i suoi fan, tramite un post. “Non so se sei mancato più tu a me, o io a te. Finalmente riuniti!” ha scritto.

In seguito, Rugiati si è rivolto ai suoi followers: “Comunque lo amate proprio Leo, non appena avete visto che ero a casa mi avete invaso di domande su di lui!”. L’amore tra lo chef ed il suo compagno a quattro zampe ha appassionato anche i suoi followers.