Tomaso Trussardi: una vita segnata da grandi dolori | La separazione da Michelle è solo l’ ultimo

Per anni ha rappresentato quella che è una vita felice e perfetta con la sua Michelle e con la splendida famiglia che avevano formato. Ma la vita di Tomaso Trussardi è stata segnata da lutti dolorosi.

La vita di Tomaso Trussardi è balzata all’attenzione delle cronache da dieci anni a questa parte, da quando è iniziata la storia d’amore da favola con la showgirl del momento, la popolare e amatissima Michelle Hunziker.

Il nome, la maison

Tomaso Trussardi è il rampollo di una delle famiglie più note ed antiche dell’Italian Style, quello che ha reso nota l’Italia nel mondo.

Il brand nasce nel 1911 a Bergamo. Il fondatore, Dante, aveva un laboratorio artigianale per la produzione di guanti in pelle. Negli anni Settanta, la ditta di famiglia passa al nipote Nicola, che decide di ampliare il range dei prodotti della maison. Dall’accessoristica in pelle, Nicola decide di lanciarsi nella produzione di linee di pret-a-porter, profumi e alta moda. A Nicola Trussardi si deve la creazione del logo del levriero, marchio inconfondibile della maison.

Gli anni Novanta vedono l’espansione e la consacrazione del brand in ambito internazionale con l’apertura di boutique monomarca in tutto il mondo.

Tomaso prima di Michelle

Tomaso è l’ultimogenito di Nicola, l’innovatore del marchio e di Maria Luisa Gavazzeni che ha condiviso con lui non solo la vita privata, ma anche quella professionale, essendo stata direttore creativo della maison.

I Trussardi avevano costruito una famiglia solida ed invidiatissima. I loro quattro figli venivano spesso ritratti da grandi fotografi per la campagne pubblicitarie della casa di moda.

Una vita perfetta, non una scalfittura, fino ad un terribile giorno della primavera del 1999, quando la Mercedes guidata da Nicola si schiantò sulla tangenziale est di Milano. Fu necessaria la fiamma ossidrica per liberarlo dalla carcassa accartocciata dell’auto, ma non bastò a salvargli la vita. Il primo a ricevere la straziante notizia fu proprio il quindicenne Tomaso. Era l’ultimo numero registrato sul cellulare del padre. Nicola aveva 57 anni.

Il giovane Tomaso pensava di aver provato il dolore più immenso della sua vita, ma il destino aveva in serbo per lui e per la sua famiglia un’altra tragedia.

Nel 2003, Francesco, il fratello maggiore che aveva ereditato la guida dell’azienda, subisce una sorte simile a quella del padre. Aveva 29 anni Francesco, quando a bordo della sua Ferrari, forse per l’alta velocità, forse per uno strato di ghiaccio sulla strada, si schianta su un palo della luce in cemento. La vettura si spezza in due. Per Francesco non c’è scampo.

La famiglia si stringe per superare l’ennesimo dolore. Per Tomaso quel fratello era diventato una guida, un esempio dopo la morte del padre ed ecco, anche lui non c’era più. Un rapporto di amicizia tra due fratelli tragicamente interrotto.

Tomaso, come lui stesso ha avuto modo di affermare, porta ancora su di sé le cicatrici di tanta sofferenza.