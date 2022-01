Elodie, rompe il silenzio e svela il motivo della rottura con Marracash | C’entrano i figli..

A diversi mesi dalla rottura con il rapper Marracash, Elodie rompe il silenzio e spiega i motivi della fine della loro storia.

Elodie Di Patrizi, conosciuta da tutti semplicemente come Elodie, è una delle cantanti sulla cresta dell’onda negli ultimi anni nel panorama musicale italiano. Si fa conoscere grazie alla sua partecipazione al talento-show Amici, ma è nel 2017 che arriva la consacrazione con il brano “Tutto colpa mia” portato al Festival di Sanremo.

Nel 2021 l’artista romana è poi tornata sul palco dell’Ariston, ma questa volta come spalla femminile di Amadeus in una delle puntate della trasmissione incantando tutti con le sue esibizioni sia canore che di ballo. Neanche in questo 2022, Elodie sarà in gara a Sanremo ma alcune voci le vorrebbero nuovamente presente come ospite speciale.

La cantante in questi anni è stata al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con il rapper Marracash. Un rapporto, nato nel 2019, che si esteso anche alle rispettive produzioni musicali, ma la loro relazione ha visto la fine nel 2021.

Tra la sorpresa generale, dato che i due sembravano affiatatissimi insieme, la coppia d’artisti si è rotta e ora, a distanza di diversi mesi dalla separazione, Elodie ha messo fine al silenzio spiegando i motivi che hanno portato alla divisione tra i due.

Elodie e Marracash, il motivo della rottura tra i due

In una intervista a Grazia, Elodieè uscita allo scoperto svelando finalmente il perché della fine della relazione con Marracash. Una separazione, però, solamente “amorosa” dato che la cantante ha rivelato come il rapper rimanga comunque per un punto di riferimento nella sua vita.

“Mi fa strano parlare di fine fra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia”. Ha confessato Elodie, soffermandosi poi sui reali motivi della fine della loro storia: “Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”.

Sul finire del 2021, la cantante romana è stata poi avvistata in compagnia di Davide Rossi; un ex modello milanese attualmente marketing manager. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi, tra baci e abbracci, ma Elodie ha dichiarato di essere al momento single: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. Io comunque nei rapporti non amo le etichette e avere troppe regole”. La love story con Rossi sarebbe giunta così già al capolinea.