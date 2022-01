Enrica Bonaccorti, la malattia che l’accomuna a Brad Pitt | Non c’è cura per loro

In Italia è pieno di vip molto amati e conosciuti. Uno in particolare però ha raccontato di non passarsela affatto bene. Le sue parole sono veramente da brividi. Enrica Bonaccorti è uno dei volti più conosciuti in tutta Italia. Conduttrice radiofonica, televisiva ed attrice di successo, è nata a Savona il 18 novembre 1949. E’ stata sposata con Daniele Pettinari, con cui ha avuto una figlia (Verdiana). In seguito è stata legata ad altri uomini come Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero. Tornando alla sua carriera, ha avuto inizio quando era giovanissima; negli anni sessanta ha infatti esordito in teatro ed al cinema. In qualità di conduttrice televisiva ha invece debuttato sulla Rai nel 1978 con Il sesso forte. Il successo lo ha raggiunto durante gli anni ottanta con Italia sera e Pronto, chi gioca? Passa in seguito alla Fininvest dove presenta Cari genitori e Non è la Rai. Dopo tanti altri anni di illustre carriera, nel 2019 approda a Sky Italia dove conduce Ho qualcosa da dirti, trasmissione televisiva che viene trasmessa su TV8.

Enrica Bonaccorti, la confessione dell’attrice e conduttrice

Nell’estate del 2020, Enrica Bonaccorti si è lasciata andare ad una vera e propria confessione molto personale. Accadde nel corso del programma Io e te, condotto da Pierluigi Diaco. Ha raccontato infatti di soffrire di un grave disturbo.

Si tratta di una malattia, la prosopagnosia, che crea problemi alla memoria. E’ un disturbo che impedisce alla memoria – appunto – di funzionare correttamente.

Chi ne è affetto non riesce costantemente a correlare i nomi delle persone che incontra ai loro volti. A causa di ciò, è stato sempre molto difficile per la conduttrice associare nomi a persone che aveva già conosciuto in precedenza.

Certo, nella maggior parte dei casi la situazione si risolve scherzandoci su, ma non sempre va in questo modo.

Ad ogni modo, Enrica combatte con questa malattia da tempo ed ha imparato a conviverci. Anche se quest’ultima, soprattutto in occasioni molto particolari come possono essere eventi speciali, la rende tesa e piuttosto imbarazzata il più delle volte.

Infine ha precisato che tutto ciò la fa soffrire non poco. Anche solo raccontare ciò, comunque, dimostra quanta forza ci sia dentro di lei; in fondo, non esistono davvero ostacoli che non possano essere superati.