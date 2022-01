Flavio Montrucchio: dal Grande Fratello alla fama.. ma sapete cosa faceva prima?

Dopo la vittoria al Grande Fratello, scopre di avere un grande talento. La carriera in televisione gli fa anche trovare l’amore

Deve la sua popolarità alla vittoria al Grande Fratello. Negli anni, però, Flavio Montrucchio è riuscito a costruirsi una professionalità di tutto rispetto. Prima come attore e poi come conduttore televisivo.

Non affatto scontato, se si pensa che tanti concorrenti di successo del Grande Fratello sono risultati delle vere e proprie meteore. E non scontato perché, prima di partecipare e vincere nel reality, Flavio Montrucchio faceva tutt’altro nella vita. Non sapete cosa? Ve lo sveliamo noi.

Oggi 46enne, torinese doc. Nato e cresciuto nel capoluogo piemontese. La sua popolarità ha ormai oltre vent’anni. Nell’autunno 2001, infatti, partecipa alla seconda edizione del reality show Grande Fratello, trasmesso da Canale 5, risultando vincitore. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Montrucchio non si culla sugli allori della vittoria al GF. Ma si rimbocca le maniche.

Studia recitazione e, nel 2002, entra nel cast della fortunata soap opera CentoVetrine, dove recita con successo e apprezzamento del pubblico fino al 2007. Non è l’unico successo per Flavio, che diventa testimonial di diverse campagne pubblicitarie e ottiene diverse parti, sia in teatro, che in televisione, che al cinema.

E’, per esempio, protagonista del musical Grease. Ma al cinema lo ricordiamo anche con “Una donna per amica”. E in televisione con la serie diretta da Cinzia TH Torrini, “Donna detectice”, che va in onda dal 2007 al 2010.

Nell’ultimo biennio diventa un volto noto di Real Time, con la conduzione di cinque trasmissioni: “Primo appuntamento”, “Bake Off Italia – All Stars Battle”, “Junior Bake Off Italia”, “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto” e “Primo appuntamento Crociera”.

Il lavoro prima di diventare famoso

Dall’11 ottobre 2003 è sposato con la conduttrice televisiva e showgirl Alessia Mancini, dalla quale ha avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Una coppia, quindi, nata proprio negli ambienti televisivi, dopo la vittoria di Flavio del Grande Fratello e il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

Proprio lui che, prima di diventare famoso, faceva tutt’altro. Nella sua Torino, infatti, ha conseguito la maturità scientifica. Dopo il militare volontario e un inizio di lavoro come promotore finanziario in banca. Proprio con tale ultimo lavoro fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Uscendone vincitore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> CentoVetrine: il vero motivo per cui non viene più trasmessa la soap più vista in Italia

Da quel momento, la scoperta di un talento artistico e fotogenico. E, quindi, l’avvio di una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. Che gli ha fatto trovare anche l’amore nella bella Alessia Mancini.