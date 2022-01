Maurizio Costanzo, sorprende: “La De Filippi è stata tutto tranne quello che poteva sembrare”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una coppia davvero fantastica, ancora oggi amatissima e considerata fra le più iconiche della televisione italiana. Ma non tutto è come sembra, ed il giornalista lo ha confermato in più di una occasione.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, una relazione la loro che dura stabilmente da anni ed anni.

Nonostante la differenza d’età, i due non hanno mai mostrato particolari debolezze ed ancora oggi appaiono come una delle coppie più famose ed amate dello spettacolo e della televisione italiana.

Spesso e volentieri, entrambi sono tornati a parlare della loro relazione sentimentale e non solo, e questa volta è capitato con Maurizio Costanzo grande protagonista.

Ma prima di entrare nel dettaglio, ricapitoliamo di che personaggio stiamo parlando, che non fa mai male.

Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Un uomo davvero di successo e che ha pure avuto una vita privata decisamente intensa.

Si è infatti sposato cinque volte; la prima nel 1963 con Lori Sammartino, dal 1973 al 1984 con Flaminia Morandi – con cui ha avuto due figli, Camilla e Saverio – dal 1983 al 1986 con Simona Izzo, nel 1989 con Marta Flavi ed infine con Maria De Filippi.

Nel 2002 la coppia adottò un bambino, Gabriele. Insomma, Costanzo della sua vita privata e professionale non può certo lamentarsi. Ma tornando alla sua relazione con la De Filippi, ha raccontato un particolare aneddoto che la riguarda in prima persona.

Maurizio Costanzo si racconta: retroscena sulla De Filippi

Ormai oltre un anno fa, mentre venivano ascoltati nel corso di una puntata de L’intervista, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono stati protagonisti di un bellissimo siparietto molto apprezzato dai telespettatori.

L’uomo in particolare ha sorpreso un po’ tutti ed ha deciso di parlare di sua suocera nonché madre di Maria. Ha spiegato di aver conosciuto poco suo padre, ma non può dire lo stesso della madre di sua moglie.

Costanzo ha ammesso che è stata tutto tranne che la classica suocera, ovviamente in senso positivo. A riguardo si è espressa pure la conduttrice di Amici, ammettendo che deve a sua madre soprattutto l’educazione.

Purtroppo la donna è scomparsa nel 2016, ma è chiaro dalle parole fuoriuscite dalla bocca della coppia che non l’hanno mai dimenticata e soprattutto non se n’è mai andata veramente per loro.

Un membro fondamentale per la famiglia e la vita di Maria, ma a quanto pare anche di Maurizio Costanzo che, come rivelato, aveva una considerazione di sua suocera davvero unica. E dopotutto, parliamo di una figura fondamentale per la donna della sua vita.