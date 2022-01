Ultimo: “La tua purezza mi ha reso un uomo migliore..” | La dolcissima dedica alla fidanzata

A volte anche i più riservati finiscono per “arrendersi” all’amore e ne approfittano per esprimere in maniera chiara i propri sentimenti. Ne sa qualcosa Ultimo, che si è lasciato andare a una dedica dolcissima sui social alla fidanzata Jaqueline Luna di Giacomo.

Esprimere i propri sentimenti alla persona che si ama è certamente fondamentale, ma non per tutti è così semplice farlo apertamente tramite i social.

In alcuni casi, infatti, subentra la volontà di preservare dai curiosi una storia che si ritiene importante proprio perché possono subentrare i cosiddetti “haters”, ovvero i cosiddetti leoni da tastiera che si lasciano andare a commenti tutt’altro che benevoli.

Non mancano però le eccezioni, che hanno per protagonisti quei personaggi che raramente parlano della loro sfera privata sul web. E tra questi c’è certamente Ultimo, che ormai da un anno è felice al fianco di Jaqueline Luna Di Giacomo, una delle figlie di Heather Parisi.

I due sono usciti allo scoperto quasi un anno fa e non hanno più alcun timore nel dimostrare quanto sia forte quello che provano l’uno per l’altra. Una felicità apparsa evidente anche a molti dei loro follower. C’è stato chi infatti ha commentato: “Era da tanto che Niccolò (questo il vero nome del cantante, ndr) non appariva così felice“. Una frase semplice, ma emblematica.

Ultimo e la dedica dolcissima per la fidanzata Jaqueline Luna

Grazie a Jaqueline Ultimo ha dimenticato la sua ultima fidanzata, Federica Lelli, con cui aveva vissuto un rapporto caratterizzato da alti e bassi e frequenti tira e molla. Il cantautore sembra essere letteralmente cambiato grazie alla presenza al suo fianco della secondogenita della showgirl italo-americana, che è spesso con lui anche negli impegni ufficiali.

Ed è davvero d’altri tempi il posto che lui ha voluto dedicarle: “Non amo fotografare per tutti quello che ho dentro, né sui social né nella vita di tutti i giorni (se non in una canzone), però la tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti – scrive – Non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. Non credo nelle frasi sdolcinate ma credo nel potere di un sentimento. Grazie per la tua parte più vera, grazie per sopportare i miei sbalzi d’umore che odio anche io. Mi stai insegnando che tra una parola e l’altra c’è il momento più importante, che è quello di pensare alla prossima”.

Il messaggio si conclude sottolineando quanto lui sia grato alla ragazza per quello che sta facendo per lui: “Spero di non conoscerti mai abbastanza e di lasciare uno spazio aperto a quello che potrai diventare, perché una delle cose che amo di te è sapere che lasci sempre a te stessa la possibilità di cambiare, ed io spero di poter cambiare sempre insieme a te. Al tuo fianco, senza fare rumore. Mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più”.