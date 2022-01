Alex Belli, la reazione inaspettata dopo “l’uscita forzata” di Signorini | “Lascio l’Italia!”

Pur essendo stato estromesso dal reality ormai da qualche settimana, Alex Belli è sicuramente tra i protagonisti più discussi di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Ora l’ex protagonista di “Centovetrine” fa parlare di sè per una decisione inaspettata che ha preso nelle ultime ore

Se voleva far parlare di se con la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” Alex Belli ha pienamente raggiunto l’obiettivo. L’attore, infatti, è certamente il concorrente che ha fatto più discutere in questa edizione che volgerà al termine tra meno di due mesi, complice il “triangolo” nato con Soleil Sorge e con la moglie Delia Duran, entrata da poco nella “Casa”.

Il sospetto di molti è che i tre avessero architettato tutto già prima della partenza del programma ben sapendo come dinamiche tengano alta l’attenzione da parte del pubblico.

Ma su una cosa non ci sono dubbi: questa è stata certamente la questione che ha fatto maggiormente discutere il pubblico, mentre gli altri personaggi hanno avuto ben poco da raccontare. Nelle ultime puntate, però, Alfonso Signorini non ha gradito l’atteggiamento dell’ex protagonista di “Centovetrine” e lo ha letteralmente cacciato dallo studio. Anche su questo modo di agire, però, c’è chi è convinto che fosse tutto programmato. Dove sta la verità? Con ogni probabilità non la scopriremo mai.

La decisione clamorosa di Alex Belli: ma sarà davvero così?

Ancora una volta, come accaduto da quando è stato escluso da “Gf Vip”, Belli comunica le sue sensazioni tramite il suo profilo social. L’attore non avrebbe particolarmente gradito la presa di posizione del conduttore e ha così annunciato una decisione per molti inaspettata. Vuole lasciare l’Italia.

“Ritorno alla mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare o definirci… In quel mondo magico, per il quale tanto abbiamo lottato che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game“ – ha scritto su Twitter.

Nessun altro commento a riguardo, ma se questa scelta venisse confermata significherebbe non vederlo più in puntata. Nonostante la “sua” Soleil ora sia a rischio eliminazione e la presenza in gioco della moglie Delia.

La domanda però sorge spontanea: Alex riuscirà davvero a stare lontano dalle telecamere? Al momento una risposta ancora non c’è, ma secondo alcuni lui avrebbe approfittato di questa occasione per volare a Sharm El Sheikh. Solo una toccata e fuga o una “vacanza” più duratura? Non ci rimane che attendere per saperne di più.