Belen e Cecilia Rodriguez, tentativo di furto nel Sister’s Market | Il loro eroe interviene

Sister’s Market è un’iniziativa nata da un’idea di Cecilia e Belén Rodriguez. Le due celebri sorelle, con l’aiuto dei famigliari, nel 2019 hanno dato vita ad progetto benefico, in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).

Si tratta di un negozio nel quale i clienti hanno la possibilità di acquistare abiti e accessori indossati proprio da Belén e Cecilia. Tre anni fa, il ricavato è stato devoluto al Centro Maria Letizia Verga, comprensivo del Centro di Oncoematologia Pediatrica e del Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione MBBM/Ospedale San Gerardo di Monza.

Sister’s Market: Belén e Cecilia tornato con la loro iniziativa

Il Sister’s Market ha aperto i battenti per la prima volta nel 2019, riscuotendo un grande successo. In quell’occasione, le sorelle Rodriguez hanno organizzato un evento benefico dal 23 al 25 novembre, presso il Rue des Mille POP – UP space in via Borgonuovo 1 (Milano).

Quest’anno Belén e Cecilia hanno deciso di replicare l’iniziativa, con l’inaugurazione di un negozio in Corso di Porta Ticinese 58, sempre con l’aiuto dei genitori. Proprio il padre delle due sorelle, Gustavo, recentemente ha compiuto un gesto da “eroe”.

Negli scorsi giorni, infatti, dei ragazzi hanno tentato di rubare alcuni articoli all’interno del negozio. Sia Cecilia che Belén hanno raccontato l’accaduto tramite i loro profili Instagram: ecco cos’è successo.

Il tentativo di furto

Alcuni ragazzi si sono presentati nel Sister’s Market, chiedendo di misurare degli abiti. In realtà, i giovani era intenzionati a rubare un paio di scarpe firmate e costose. L’intervento di Gustavo è stato fondamentale.

Il padre di Cecilia e Belén stava sorvegliando il negozio e, fortunatamente, si è accorto del tentativo di furto. Così Gustavo ha inseguito i ladri, riuscendo a fermarli. Cecilia ha raccontato l’accaduto nelle sue IG story.

Anche Belén ha commentato quanto successo. La showgirl, fiera del padre, lo ha definito un eroe, spiegando che Gustavo ha corso per 200 metri dietro ai ragazzi che volevano rubare le scarpe per poi sollecitarli a restituirle.