Federica Pellegrini, questa volta impresa difficile per lei | La mamma pronta a darle sostegno

Federica Pellegrini è alle prese con le preparazioni per il suo matrimonio con Matteo Giunta. La campionessa olimpica ha potuto contare sull’aiuto della mamma, Cinzia Lionello, che l’ha affiancata per un’importante decisione.

Nel mese di ottobre 2021, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato le loro nozze. La coppia si sarebbe dovuta sposare per la primavera di quest’anno ma, vista la situazione d’emergenza provocata dalla pandemia, il matrimonio è stato posticipato.

Nonostante ciò, i due sono impegnati con i preparativi e la madre di Federica – Cinzia Lionello – è intervenuta in aiuto della figlia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: un amore nato a bordo piscina

In base alle fonti, sembrerebbe che la relazione tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta abbia avuto inizio a bordo piscina. Matteo, oltre ad essere il fidanzato della campionessa, condivide con lei la passione per il nuoto ed è stato il suo allenatore a partire dal 2013.

Un’altra curiosità sulla loro storia d’amore riguarda la parentela tra Matteo Giunta e Filippo Magnini. Quest’ultimo, oltre ad essere un celebre nuotatore, è l’ex della Pellegrini e cugino di Giunta.

La Pellegrini e Magnini sono stati insieme dal 2011 al 2017 e sembrerebbe che entrambi si siano allenati con Giunta. Federica e Matteo hanno taciuto la loro relazione per molto tempo aspettando la fine delle Olimpiadi di Tokyo 2021 per renderla ufficiale. La notizia del matrimonio è arrivata ad ottobre.

Le nozze, previste per la primavera del 2022, sono state rimandate al 2023 a causa del Covid-19. “Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia” ha affermato l’ex nuotatrice nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi.

Federica, dopo tanti successi, ha abbandonato il nuoto ma l’addio ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita. La campionessa, oltre ad aver affermato di essere intenzionata a passare i suoi giorni con Matteo, ha rivelato di essere pronta a diventare anche madre.

Una giornata con mamma Cinzia

Pochi giorni fa, Federica Pellegrini ha condiviso una foto insieme a sua madre, Cinzia Lionello. Tra le due vi è un ottimo rapporto: Cinzia, estremamente legata alla famiglia, mostra spesso il suo supporto alla figlia e la fierezza che prova nei suoi confronti.

Nello scatto, madre e figlia sono davanti al Duomo di Milano. La didascalia è “First step about…” (ovvero “primo passo”) con l’emoji della sposa di seguito. L’ex nuotatrice era alla ricerca del perfetto abito da sposa. Quale sarà stata la decisione di Federica e Cinzia per il grande giorno? Non resta altro che aspettare le nozze!