Filippo Bisciglia, fidanzato con Pamela Camassa: Riceve la benedizione dalla regina della tv

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da più di 13 anni. Da diverso tempo circolano delle voci riguardo ad un loro possibile matrimonio. I due, inoltre, sembrano intenzionati a mettere su famiglia.

Filippo Bisciglia (44 anni) e Pamela Camassa (37 anni) sono ormai fidanzati da più di 13 anni. I due si sono conosciuti diverso tempo fa, quando Filippo aveva una relazione con la ex Simona Salvemini.

Nonostante in passato si siano diffusi dei gossip riguardo un matrimonio tra i due, nel corso di un’intervista Filippo ha affermato di non volersi sposare: “Siamo fidanzati da ormai tredici anni e penso proprio che non ci sposeremo mai più” ha dichiarato.

Il conduttore ha concluso aggiungendo che per loro è già come se fossero “un po’ sposati”. La coppia, però, sembra essere intenzionata a mettere su famiglia: i due hanno anche ricevuto un’importante “benedizione”.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: pronti a diventare genitori?

Entrambi personaggi televisivi, Filippo Bisciglia è un conduttore volto di Temptation Island mentre Pamela Camassa è un’attrice e showgirl. La carriera di Filippo ha avuto inizio nel 2006, con la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, dove si è classificato secondo.

In seguito a questa esperienza, è diventato testimonial di diversi marchi di abbigliamento e accessori e, dal 2007, ha cominciato a condurre il programma Stai all’Okkio. Filippo, a partire dal 2014, ha condotto il reality show Temptation Island, prodotto dalla società Fascino PGT di Maria De Filippi.

L’esordio di Pamela Camassa risale al 2000, anno in cui ha recitato nel ruolo di protagonista nel film Via del Corso di Adolfo Lippi, insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Due anni dopo, ha partecipato a Miss Mondo Italia.

La showgirl ne è uscita vincitrice, guadagnando l’occasione di rappresentare l’Italia a Miss Mondo 2002. Pamela ha rinunciato a tale opportunità in seguito ai disordini scoppiati in Nigeria, paese in cui si sarebbe dovuta tenere la competizione.

Nel 2019, Pamela e Filippo hanno partecipato insieme alla prima edizione di Amici Celebrities, spin-off dello storico Amici di Maria De Filippi. Pamela si è aggiudicata la vittoria nelle categorie canto e ballo.

Pamela e Filippo hanno instaurato un rapporto di stima e affetto con Maria De Filippi. Per questo motivo, la conduttrice ha espresso la sua benedizione nei confronti della coppia e della loro idea di diventare genitori. Per il momento nessuno dei due ha condiviso l’annuncio di una gravidanza ma sembrano esserci le giuste premesse.